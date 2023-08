L’été d’Helmut Lotti: « Le Vlaams Belang a tout faux. Mais le cordon sanitaire, c’est de la connerie »

Cet été, Helmut Lotti a troqué sa queue de pie contre un pantalon en cuir et un T-shirt sans manche à tête de mort noire. Helmut devient Hellmut, chanteur de métal armé d’un pistolet à eau.

Le 18 juin, la prairie du festival Graspop était étouffante – de chaleur et d’étonnement. Helmut Lotti y a fait vibrer le Metal Dome avec des versions torrides de classiques du metal. Le Flamand est un chanteur au palmarès impressionnant, qui a vendu des millions d’exemplaires dans le monde entier depuis 1995 avec des disques comme Helmut Lotti Goes Classic et Out of Africa. Mais au Graspop, il a interprété Run to the Hills d’Iron Maiden, Paradise City de Guns N’ Roses, Highway to Hell d’AC/DC et Here I Go Again de Whitesnake, entre autres, tout en jetant sa queue de pie dans les coulisses et en aspergeant le public en délire avec un pistolet à eau.

Ce retournement de situation est le point de départ de notre conversation. Depuis plusieurs années, Helmut Lotti vit près de Durbuy, dans une charmante maison au jardin luxuriant avec des îlots de roseaux et de fleurs d’été. Il y a des arbres fruitiers. Et la sculpture de l’ange blanc comme neige de l’artiste Johan Tahon, avec lequel Lotti a fait une tournée en 2015, donne au jardin de devant une lueur enchanteresse.

Helmut Lotti dans son jardin © Inge Kinnet

Quiconque sonne à la porte est galamment accueilli par le chien Gerrit – un gentil Toller – et Helmut. L’homme s’y connaît. « On commence par la séance photo ? Les photos doivent-elles avoir une touche culturelle ? Venez ! » Nous nous retrouvons dans un salon confortable. Adossé au mur, un tableau représente une jeune femme marchant dans une forêt luxuriante. C’est une œuvre de l’artiste gantois Piet Raemdonck. « C’était un cadeau pour ma fille Messalina. Dans le coin supérieur droit, on peut voir une petite ombre qui observe la jeune fille depuis un arbre, sans qu’elle s’en rende compte. Messalina est cette fille. Je suis le fantôme. C’est comme ça que ça se passait entre nous ». Puis il se dirige vers la cheminée. Là se trouve une belle sculpture en céramique de couleur crème représentant une femme nue. Elle se tient sereinement droite, les bras le long du corps. « C’est Messalina qui l’a fait. C’est beau, hein ? »

Les gens ont senti qu’il ne s’agissait pas d’un plan intelligent, que la bête était lâchée. Helmut Lotti

Alors qu’il pose à côté du torse et – en sprintant vers le jardin – à côté de la statue de Tahon, il ne cesse de bavarder. Il parle de sa fille : « C’est une artiste et elle se débrouille bien ». Il parle de son amour pour Elvis : « Je ne vais pas chez lui à Palm Springs, je ne suis pas ce genre de fan ». Et de l’aventure Graspop. – Ce concert était une pure euphorie. Un mélange parfait de paradis et d’enfer. Les gens n’arrêtaient pas d’avancer ! Ils ont senti qu’il ne s’agissait pas d’un plan intelligent, que la bête était lâchée ».

C’est la station radio (flamande, NLDR) Willy qui a libéré cette bête. L’année dernière, elle vous a demandé de reprendre Run to the Hills. Pourquoi avez-vous mordu à l’hameçon ?

Helmut Lotti: C’est littéralement un cadeau du ciel. Mon père est décédé en 2020. Lui aussi chantait. Tout ce qu’il pouvait : le blues, le rock, le crooning. Il n’a jamais percé. « Nous sommes des gitans », disait-il. Il a quitté sa famille quand mes deux frères et moi étions petits. Quand Willy m’a fait cette proposition, j’ai eu l’impression que mon père, sur son nuage, contrôlait la radio avec des ficelles. Car la première fois qu’il m’a dit que je savais bien chanter, c’est quand, enfant, je chantais Run to the Hills. Pourtant, au début, j’étais un peu hésitant. Je me demandais si je parviendrais à atteindre la note finale. Je ne suis pas une chanteuse de hard rock. Je n’ai pas ce « grain » dans la voix. J’ai décidé de le faire à ma façon.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Qui vous a fait découvrir le métal ?

Mon frère cadet Johan. J’avais treize ans. À l’extérieur, je faisais du vélo et je jouais au football. À l’intérieur, je m’amusais à faire du modélisme avec mon beau-père. Nous construisions des chars miniatures de la Seconde Guerre mondiale. Nous les avons ensuite placés dans des décors en plâtre. Avec des soldats de 5 cm de haut que je peignais entièrement, y compris les sourcils et les yeux. Je le faisais à table. Kurt, mon plus jeune frère, jouait avec des Playmobil. Johan, quant à lui, écoutait Kiss, Iron Maiden, Mötley Crüe, Saxon,…. Ces chansons me sont tombées dans l’oreille pendant que je faisais mon travail de précision. C’est ainsi que j’ai découvert une musique très différente des vieux disques de mes parents, (Elvis Presley, Bert Kaempfert, Engelbert Humperdinck…)

Quelles sont vos chansons préférées ?

J’en ai deux. Here I Go Again de Whitesnake me renvoie à la maison de mon enfance. Cette chanson était toujours là. Lorsque je l’entends à la radio aujourd’hui, je pleure. Grâce à elle, j’ai continué à croire que, quoi qu’il arrive, il faut continuer à poursuivre ses rêves. La deuxième chanson est Run to the Hills. Chaque fois que je la chante, je pense à mon père : « Oh papa, j’aimerais que tu sois là ».

« Helmut, tu fais partie des trois meilleurs chanteurs de hard rock que j’ai jamais entendus en concert »

Puis-je vous raconter autre chose à propos de mon frère ? Ce concert au Graspop nous a permis de resserrer nos liens. Johan filmait le concert de temps en temps. J’ai commencé par une chanson de Dio. Le chanteur Ronnie James Dio est le dieu des chanteurs de hard rock. Je ne le connaissais que par la chanson pop Love is all : (il chante) All you need is love and understanding… Au Graspop, j’ai chanté Holy Diver de Dio spécialement pour mon frère. Ensuite, j’ai vu sa euh… vidéo. Au bout de quelques secondes, la caméra s’est éteinte. Johan pleurait. « Helmut, tu fais partie des trois meilleurs chanteurs de hard rock que j’ai jamais entendus en concert », m’a-t-il dit après coup. Ce compliment ! De la part de mon frère !

Marc Coucke est fou à lier, mais dans le bon sens du terme

Votre légendaire passage au Graspop se termine par une tournée, un disque vinyle et un CD. Votre frère chante-t-il avec vous ?

Non. Johan a la plus belle voix de la famille, mais il a lutté contre des problèmes vocaux. Pourquoi me demandez-vous ça ?

En 2006, dans le cadre d’un festival, vous avez écrit Something Happens. Chanson sur laquelle vos frères et votre mère ont chanté.

À la maison, nous n’étions pas très riches mais, grâce à ma mère et à mon beau-père, nous formions une famille au sein de laquelle il y avait beaucoup de libertés. Et en tant qu’aîné, j’ai appris à m’occuper des autres. J’aime prendre soin des gens.

Je ne raconte pas tout ce que je fais aux journaux. Par mon engagement, je veux rendre le monde plus juste. En 2014, j’ai rejoint le Fonds flamand de lutte contre la pauvreté infantile. J’ai ensuite créé la chanson ARMOE !, et le clip vidéo qui l’accompagne. Isah, un jeune garçon de 10 ans, a collaboré à ce clip. Récemment, je l’ai revu. Il est heureux et travaille dans un restaurant branché de Berchem. C’est fantastique, n’est-ce pas, qu’avec le théâtre, avec la musique, vous puissiez contribuer à améliorer la vie d’un jeune, d’une personne vulnérable ? J’ai ensuite appris que l’art peut être une thérapie à bien des égards. Il peut vous sortir des idées noires et vous aider à sortir de la misère sociale.

Dans la chanson Oaster iets scheelt, vous mêlez gauche tolérante et penseur de droite qui se méfie de tout et installe des alarmes partout.

(Il soupire). Je suis fatigué de cette éternelle division. Suis-je de gauche ou de droite ? Je suis honnête. Je veux pouvoir dire honnêtement combien je suis heureux quand l’équipe nationale de football du Maroc gagne un beau match contre l’Espagne. Même si je dois ensuite lire des propos racistes sur ma page Facebook. Et je veux pouvoir être tout aussi honnête sur le fait que, lors d’un événement dans le parc Kruger à Anvers, de jeunes Marocains m’ont harcelé sous le regard souriant de leurs parents. Lorsque les médias rapportent ce genre de faits, ils suppriment souvent le mot « marocain ». Pourquoi cette censure ? Il est tellement plus facile d’être ouvert et honnête.

. En Flandre, je ne lis pratiquement pas d’informations sur la Wallonie. Même le bulletin météo de la VRT ou les informations routières ne dépassent pas les frontières de la Flandre

Vous vivez en Wallonie. Un parti comme le Vlaams Belang est ouvert et honnête quant à son point de vue sur cette partie de la Belgique.

Ce parti a tout faux. Mais le cordon sanitaire, c’est de la connerie. ‘Gardez vos amis près de vous et vos ennemis encore plus près’. Celui qui vote pour ce parti, je ne le vois pas comme un ennemi, mais comme quelqu’un dont personne n’écoute les problèmes et pour qui aucune solution positive n’est recherchée. Parfois, notre pays semble déjà divisé. En Flandre, je ne lis pratiquement pas d’informations sur la Wallonie. Même le bulletin météo de la VRT ou les informations routières ne dépassent pas les frontières de la Flandre. C’est révoltant. Tout aussi horrible : le PVDA – un parti pour lequel j’éprouve une certaine sympathie – qui publie une photo de Marc Coucke dans un reportage sur les riches qui placent leur argent sur des îles exotiques. Ce n’est pas juste ! S’il y a un homme qui investit de la manière la plus responsable possible dans son propre pays, c’est bien Marc. Il est fou à lier, mais dans le bon sens du terme (rires).

(Helmut Lotti embrasse Gerrit, qui vient s’allonger contre ses jambes.)

Votre chien est-il là pour vous aider à vous détendre ?

Non. En fait, nous n’avons pas le temps d’avoir un chien dans notre vie.

Mais vous l’avez acheté lorsqu’il était chiot ?

Non. Nous l’avons reçu en tant que chiot. C’est un cadeau d’adieu d’une personne qui m’est très chère et qui n’est plus là. Le nom et la couleur des poils de ce petit chien font référence à cette personne. C’est un casse-tête de le placer quelque part à chaque fois. Il est donc notre premier et dernier chien. Mais je l’aime à en mourir. Et il m’a aidé à me débarrasser de ma peur des chiens. J’avais l’habitude de traverser la rue en sprintant si un pékinois arrivait en courant. Gerrit m’a appris à comprendre les chiens. Aujourd’hui, je joue dans le pâturage entre les rottweilers et les rhodesian ridgebacks. On peut être prudent mais pas effrayé. C’est ce que je chante dans Angst, une chanson que j’ai écrite en 2013.

Helmut Lotti © Inge Kinnet © © Inge Kinnet

Nous nous sommes rencontrés en 2014 lors d’un festival de théâtre, dont vous présidiez le jury. Votre ouverture avait surpris tout le monde.

J’ai hérité de cette ouverture d’esprit de mes parents et cette présidence l’a encore encouragée. Le monde du spectacle est mon univers. Quand on m’a demandé d’être président du jury, j’ai voulu le faire le mieux possible. J’ai vu beaucoup de spectacles. De la danse moderne au théâtre, en passant par le théâtre de situation tragicomique et une pièce dans un mini théâtre en bois avec des cubes en guise de « personnages ». J’ai également prononcé un discours sur l’importance de l’art et de la culture, subventionnés ou non.

Je n’ai jamais demandé de subventions – je veux divertir les gens, remplir des salles – mais ce sont le terreau sur lequel l’art pousse. La culture maintient nos esprits en bonne santé. C’est un laboratoire où l’on expérimente. Cela devrait exister et être encouragé. Nous ne devrions pas nous contenter de faire étalage d’un patrimoine que nous voulons maintenir en vie. S’il vous plaît, laissez les gens qui ont le courage d’expérimenter le faire.

Lire aussi | Pourquoi Bruxelles et Liège captent une bonne part des subsides de Bénédicte Linard, ministre de la Culture

La même année, vous avez sorti Mijn Hart & Mijn Lijf uit. Ce disque audacieux a fait un flop. Qu’avez-vous appris sur vous-même et sur votre profession ?

Que faire un flop, ce n’est pas grave. Je voulais vraiment faire cet album. Mais cela aurait dû être un projet parallèle. Je n’aurais pas dû tout faire exploser. Il y avait trop de colère en moi. J’ai poussé ma carrière au bord du gouffre. J’ai appris que, parfois, il faut vraiment faire ses propres affaires et ne pas toujours écouter les autres. J’ai également appris à ne pas perdre de vue les intérêts commerciaux. Depuis 1995, je suis surtout connue pour mes reprises de classiques. J’ai misé sur la reconnaissance. Parfois, cela se fait au détriment de ma créativité. Mais c’est mon gagne-pain. C’est ce que je peux faire : rendre les gens heureux en chantant une belle chanson.

Vous avez l’air plus heureux qu’en 2014. La raison s’appelle-t-elle Marieke van Hooff (sa compagne, une actrice flamand, NDLR) ?

Oui. Elle me comprend. Parce qu’elle connaît aussi la scène. Elle n’est pas jalouse. Elle est intelligente, forte et enjouée. Les gens sont des créatures enjouées. Nous l’oublions trop souvent. Pendant la pandémie, Marieke est allée faire du shopping un jour en portant un costume de dinosaure géant en plastique. Elle se sentait ainsi en sécurité. Et le pistolet à eau du Graspop, avec lequel j’ai pulvérisé le public pendant la chanson de Deep Purples, elle l’avait utilisé dans l’une de ses performances. Nous faisons aussi des projets. Elle est actrice et écrivain. Elle peut écrire des histoires. Moi des chansons. Peut-être devrions-nous faire une comédie musicale ensemble ? Ou un opéra rock !

En 2015, elle a écrit dans le livre San Diego, mon amour : « Il n’y avait qu’un seul endroit auquel elle pouvait penser, et c’était la mer. Quelques instants plus tard, elle se trouvait sur la plage. En comptant les vagues, elle s’assurait de ne pas devenir folle ». Quel est l’endroit où vous gravitez lorsque vous ne voulez pas devenir fou ?

Ici. J’ai acheté cette maison avec mon ex-femme, Jelle. Après notre divorce, c’est devenu ma résidence permanente. Les soirs d’été, Marieke et moi regardons le coucher de soleil sur la terrasse. Nous attendons qu’il fasse nuit noire. On voit alors autant d’étoiles qu’en Afrique. On voit des lucioles. Parfois, on entend les chauves-souris ou un hibou. Ensuite, ma tête se calme. Il n’y a qu’une seule pensée dont je ne peux me débarrasser : c’est d’une beauté inimaginable, mais c’est tellement triste que ça se finisse un jour.

Propos recueillis par Els Van Steenberghe, critique théâtre.