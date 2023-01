Le Fuse autorisé à rouvrir sous certaines conditions

Bruxelles Environnement a décidé de revoir les conditions imposées au Fuse, la boîte de nuit bruxelloise ayant proposé de déménager endéans les deux ans, a-t-il annoncé mercredi. Le Fuse est autorisé à rouvrir deux jours par semaine jusqu’à 7h du matin. Dans deux ans, les activités du club devront scrupuleusement respecter l’arrêté bruit .

D’ici là, des conditions sont imposées pour réduire les nuisances sonores et pour donner le temps au Fuse d’effectuer des travaux ou de déménager.

Le Fuse, mythique boîte de nuit bruxelloise, avait décidé, il y a près de deux semaines de fermer ses portes après les plaintes d’un voisin jugeant l’établissement trop bruyant et une décision de l’Inspection de l’Environnement à la suite de celle-ci stipulant que le niveau sonore ne peut excéder 95dB et que le club doit fermer ses portes à 2h du matin. Quatre autres litiges avec d’autres riverains avaient précédemment pu être résolus à la suite d’une conciliation.

Selon Bruxelles Environnement, les conditions imposées à la boîte de nuit bruxelloise ont été revues, « le Fuse ayant proposé de déménager endéans les deux ans ». « Dans deux ans, les activités du Fuse devront scrupuleusement respecter l’arrêté bruit. D’ici là, les conditions sont imposées pour réduire les nuisances sonores et pour donner le temps au Fuse d’effectuer des travaux ou de déménager, proposition que le Fuse a faite », a précisé mercredi l’opérateur bruxellois chargé de l’amélioration de la qualité de la vie au sein de la capitale et de faciliter la transition vers une société plus écologique.

Les conditions imposées sont de plusieurs ordres. Ainsi les niveaux de bruit tolérés varieront en fonction des heures et de la fréquentation. La diffusion de son amplifié est désormais limitée au rez-de-chaussée et au 1er étage (pas au 2ème étage). L’établissement pourra ouvrir à certaines heures et à raison de deux jours par semaine avec un maximum de 90 événements par an, de 23h à 7h du matin.

Ces conditions ont été fixées à la suite de plusieurs éléments évoqués par Bruxelles Environnement, dans un communiqué. Le Fuse compte donc déménager d’ici deux ans, les travaux acoustiques nécessaires pour respecter l’arrêté bruit ne sont, selon le Fuse, pas réalisables sans mettre en danger la stabilité du bâtiment et sa viabilité financière. Le Fuse considère que la première décision de Bruxelles Environnement implique une fermeture totale. Or le but poursuivi n’était pas que l’établissement ferme mais que les niveaux sonores subis par les riverains soient réduits, d’où les adaptations annoncées mercredi.

Cette décision de Bruxelles Environnement intervient alors que des discussions sont entamées depuis 2014 avec le Fuse à la suite de dépassements réguliers des normes de bruit. « Or, l’ordonnance relative au son amplifié impose aux responsables d’établissements ouverts au public de prendre les mesures utiles pour que les bruits liés à l’exploitation ne troublent pas la tranquillité ou la santé des riverains », a encore justifié l’organisme public de l’Environnement. Toujours selon celui-ci, un suivi régulier sera effectué. Le Fuse devra lui communiquer régulièrement les niveaux de bruit enregistrés à l’intérieur comme le prévoit l’arrêté « son amplifié ». « Par ailleurs, le Fuse a chargé un expert de faire des propositions pour le placement des enceintes afin de réduire les nuisances. Les conditions pourraient être adaptées selon les mesures prises ».

« L’enjeu est de trouver un équilibre entre le dynamisme économique et culturel de la vie bruxelloise et le bien-être des habitants », a encore affirmé Bruxelles Environnement.