Les expressions et les métaphores animalières comme « avoir un oeil de lynx » ont toujours existé dans la langue française. Leurs origines sont parfois troubles, mais elles ont souvent bien des choses à apprendre sur notre histoire.

Les expressions mettant en scène des animaux étoffent, depuis toujours, la langue française. D’abord car, depuis qu’il existe, l’humain vit au contact d’animaux. Ceux-ci lui ont donc servi de source d’inspiration pour illustrer ses propos, comme bien d’autres choses dans son entourage. Tantôt de manière évidente, tantôt de manière plus alambiquée, avec des expressions dont le cheminement a été long et valloné. « Avoir un oeil de lynx » a une explication plutôt surprenante.

Signification : avoir une excellente vue

Car non, l’expression ne fait pas référence au lynx, l’animal ! Cela lui donnerait un tout autre sens, puisque le lynx semble, en fait, avoir une une moins bonne vue que l’humain…

En vérité, l’œil de lynx tire son origine dans la mythologie grecque. Il fait référence à Lyncée, le personnage qui conduisait le navire de Jason dans sa quête de la Toison d’Or. Lyncée possédait la faculté de voir à travers les nuages les plus noirs et les murailles les plus épaisses. C’est de lui qu’est venue l’expression « avoir l’œil de Lynchée », qui, au fil du temps et par confusion, est devenue « avoir un œil de lynx ».

Cette expression a donc été façonnée au fil du temps, comme bien d’autres. « Parler anglais comme une vache espagnole« , « des larmes de crocodiles« …