Anniversaire de la mort de Napoléon: 7 choses surprenantes à savoir sur l’empereur

Il y a 202 ans, Napoléon mourrait à Sainte-Hélène. Son « règne » aura durablement modifié la société et son héritage est toujours visible deux siècles plus tard. La preuve par sept exemples.

1. Napoléon est probablement mort de cause naturelle

Le 5 mai 1821, Napoléon n’a que 51 ans lorsqu’il décède sur l’Île de Sainte-Hélène. Bien qu’un empoisonnement ne soit toujours pas exclu, il semble qu’il soit mort de façon naturelle. Selon le rapport d’autopsie, l’ancien empereur souffrait d’un ulcère qui « avait percé la paroi de l’estomac et (dont) le trou permettait le passage du petit doigt. »

2. Il est à l’origine de l’Etat de droit contemporain

Le Code civil ou » Code Napoléon » est une pièce monumentale de l’héritage qu’a laissé l’ère napoléonienne. Un quatuor de juristes – Maleville, Bigot, Tronchet et Portalis – a entamé son édification en 1800, sous la direction du consul Cambacérès. Le 21 mars 1804, leur tâche herculéenne fut parachevée. Tout en cédant aux spécialistes la tâche de rédiger de cette somme juridique, Napoléon a lourdement pesé sur tout l’esprit et les principes du Code dans son ensemble. Il faisait avancer les coauteurs à marche forcée : les réunions duraient presque toujours jusqu’au petit matin. S’il subsistait un différend, il exigeait qu’on le résolve et que personne ne puisse quitter la pièce avant qu’un texte inattaquable se trouve sur la table – même à cinq heures du matin ! Heureusement pour les experts, il ne put assister personnellement qu’à 34 assemblées sur les 84 intégralement dédiées au Code civil par le Conseil d’Etat.

D’épiques discussions animèrent encore le Sénat, mais Bonaparte parvint au bout du compte à faire promulguer son Code. Il a fallu la grande inspiration et toute l’obstination du Premier consul et le travail acharné de ses juristes pour que ce texte fondateur prenne la mesure de toutes choses, dans toutes leurs incidences directes et pratiques sur le sort de chaque citoyen. Il constitue aussi le corps de l’Etat de droit contemporain, même si certains principes et articles manifestement dépassés ont dû être révisés depuis leur création.

3. Napoléon fut le premier à supprimer l’interdiction de l’homosexualité

Le Code civil un premier jalon décisif vers la laïcisation de l’Etat. L’état civil et la consécration du mariage furent retirés à la stricte mainmise de l’Eglise. Le droit d’interdire et de punir n’est plus fondé sur les dogmes religieux, mais uniquement sur l’intérêt commun. C’est ainsi que, à titre d’exemple, l’interdiction de l’homosexualité fut supprimée de la loi pour la première fois.

4. Il a desservi les femmes

Les discriminations envers les femmes « doivent » beaucoup au Code civil de Napoléon. Exclue du droit vote, la femme doit une soumission aveugle à l’homme. Une femme célibataire n’a pratiquement aucun droit et tout mari peut assassiner la sienne si bon lui semble – tandis que l’inverse est punissable ! Depuis, tout le droit familial hérité de ce code a drastiquement changé au fil du temps.

5. Il a « instauré » le nom de famille

L’administration de l’état civil a également conduit sous Napoléon à l’harmonisation du registre des actes de naissance, mariage, divorce et décès. Bien que l’usage de noms de famille fût déjà très répandu, tout citoyen dut à partir de 1811 déclarer un nom fixe, avec une orthographe définitive qui éviterait toute confusion à l’avenir. Cette nouveauté a accessoirement facilité la perception des taxes et l’appel des conscrits au service militaire.

6. Si l’on roule à droite, c’est grâce à Napoléon

La conduite à droite étendue à presque toute l’Europe est une trouvaille de Bonaparte. On conduisait partout à gauche jusqu’alors et si les Britanniques le font toujours, c’est parce qu’il n’a finalement pas réussi à conquérir le Royaume-Uni.

Les voiries ont été aménagées et renforcées dans tout l’Empire français, et notamment recouvertes de pavés. Le réseau routier européen s’est considérablement développé sous le règne de Napoléon, avec de meilleures liaisons entre diverses métropoles. Le tracé de ces grands axes était même souvent rectiligne. Ces routes nationales que nous empruntons encore aujourd’hui partaient en étoile de Paris pour rejoindre Bruxelles, Amsterdam, Berlin, la Suisse et l’Italie. Passé Berlin, de telles voies n’étaient plus disponibles.

7. Il est à l’origine des grammes et des kilos

La suppression des unités de mesure locales et l’extension d’un système uniformisé ont grandement facilité le développement industriel depuis l’ère napoléonienne. Le mètre, le kilogramme et le litre ont été définis avec précision grâce à l’introduction du système métrique en 1799.