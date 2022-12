Fêter l’an neuf au théâtre : notre sélection de spectacles à ne pas manquer

Les spectacles classiques, pour fêter l’an neuf version champagne et cotillons, c’est bien. Sortir des sentiers balisés, c’est pas mal non plus. Petite sélection, pour enfants et plus grands, avec, parfois, bulles comprises dans le prix. Ça fait partie de la magie, non?



Noël au balcon, fêtes de saison

Noël au théâtre célèbre ses 40 ans. Depuis tout ce temps, cette fête des planches propose des spectacles de qualité à l’aune de la fin d’année. Parmi les 24 spectacles «enfants conquis, parents admis» au programme cette année, deux créations. Dont Géants, de la compagnie Karyatides. Un théâtre d’objets autour de Rabelais, à la préparation minutieuse et à l’enjeu d’intelligence humoristique. Les deux comédiennes, amoureuses de la plastique du théâtre autant que des grands textes, décident – comme ce fut le cas pour Les Misérables, créé en 2014 – d’adopter des récits, de les malaxer, les triturer, les adapter. Spectacle fait de marionnettes à gaine et de jeux de corps, Géants revisite l’univers de Rabelais, bien sûr, mais également de Voltaire et de Thomas More. L’idée, un peu utopique (et humoristique), du projet est de donner à ce propos un écho actuel, en ajoutant des figures populaires de dessins animés ou de films. Un spectacle choral avec musique, lumières, décors… et qui donne à voir un monde imaginaire, en grand et en petit, un monde qui, nous glissent les comédiennes, «ressemble au nôtre en plus inquiétant encore».

Sucrer l’hiver © DR

Géants, aux Tanneurs, à Bruxelles, les 29 (à 16 h) et 30 (à 14 h) décembre.

Sucrer l’hiver

L’ équipe du festival «Il est temps d’en rire», pensé et accouché par Thibaut Nève, joue tous les étés au bord du lac de Genval. Cet hiver, elle s’est donné rendez-vous à Wavre, à La Sucrerie. «Sans doute l’une des plus belles salles de Wallonie, s’exclame le metteur en scène. 850 places, une excellente acoustique… Fermée à cause du Covid, elle ne commence à fonctionner à plein régime que maintenant.» Un lieu idéal, donc, pour le pari de la troupe: concentrer sur quelques représentations hivernales tout ce qu’elle propose durant deux mois l’été. Soit du théâtre, de la musique live, du stand-up et de l’improvisation. «J’ai rassemblé plusieurs plumes que je connais (NDLR: dont Christophe Bourdon), confie Thibaut Neve, à quelques heures de la première de C’est arrivé près de chez toi! . Concrètement? Une revue, qui parle politique, bien sûr, mais qui invite surtout le quidam sur scène. «Pas de perruque dans cette revue, juste du texte et du corps», insiste le metteur en scène. Soit six comédiens et deux musiciens, un écran géant et une scénographie qui fait appel à l’univers de la bande dessinée – Jean Goovaerts, entre autres, a créé les ambiances et Jean, son métier, c’est la BD. Un spectacle de fin d’année, avec du son, du corps et puis, pour ceux qui le veulent, des bulles et du gâteau à minuit le 31.

Théâtre au sapin © Gaël Maleux

C’est arrivé près de chez toi! , à La Sucrerie, à Wavre, plusieurs dates jusqu’au 31 décembre.

Be the rhytm

Danser et s’amuser: c’est la base, pour les fêtes de fin d’année, et l’heureuse proposition de ce spectacle participatif, pour les petits et pour les grands aussi. Une danse qu’on interprète, dans laquelle on entre, spectateurs et danseuse. C’est du stepping, percussion corporelle africaine, forte et importante. Un atelier de danse pour enfants autour du spectacle est également proposé, à partir de 7 ans. Entrez dans la danse!

Be the Rythm, à l’Atelier 210, à Bruxelles, du 26 au 29 décembre.

Théâtre au sapin

Les plus beaux cadeaux sont ceux qu’on partage. Et c’est une aubaine pour les amateurs de culture quand ils incluent l’amour des planches. Bonne nouvelle: le théâtre des Martyrs propose en cette fin d’année deux abonnements festifs: le Flexo Noël, trois moments de théâtre à choisir parmi six spectacles (30 euros ou 21 euros pour les moins de 30 ans) et pour les amoureux des mots et du bien manger, le Flexo Gourmand, deux places à choisir parmi six spectacles et deux repas (piadine et apéro) au 22, la cafétéria du théâtre, pour 45 euros. Les spectacles au choix sont de Tchekhov (Ivanov), Jeanne Dandoy (Merveille), Daniel Keene (Une heure avant la mort de mon frère), Shakespeare (Coriolan), Dennis Kelly (Girls and Boys) et Emmanuel De Candido (La Ronde flamboyante). Ils s’étalent de janvier à avril.

Beaux, beaux, beaux © Collectif Wow

Beaux, beaux, beaux

Et si 2023 était l’occasion de repenser sa vision du théâtre? Ou plutôt, son écoute! Il faut alors aller faire un tour du côté des créations, entre autres, du Collectif Wow! . Ce dernier propose, depuis son très riche Piletta ReMix, un conte radiophonique d’une petite fille en chemin, un théâtre pour les oreilles, un théâtre qui s’écoute, forcément, et se partage, assurément. Ici, Beaux jeunes monstres est l’histoire de la différence et du handicap, et de la façon dont il s’intègre à la vie. Ce ne sera pas au programme de votre fin d’année, mais peut-être en cadeau sous le sapin: les prochaines représentations ont lieu à la fin janvier. Par contre, c’est un spectacle qui se vit à tout âge. Et ça, ça n’a pas de prix.