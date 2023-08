Delhaize: « Plus de 400 candidatures », les négociations avec les repreneurs se poursuivent

Pour rappel, l’enseigne au lion possède 128 magasins en gestion propre qu’elle souhaite franchiser.

La direction de Delhaize poursuit les négociations avec de nombreux candidats repreneurs, après avoir reçu « plus de 400 » candidatures pour les 128 magasins que l’enseigne au lion possède en gestion propre et souhaite franchiser.

Selon la RTBF, une lettre a été envoyée il y a quelques jours à la direction de Delhaize par des avocats représentant un groupe d’affiliés actuels et de candidats à la reprise d’un supermarché. Dans cette missive, leurs auteurs s’inquiètent des conditions de reprise des magasins prévues par Delhaize et font part de « sérieuses appréhensions quant aux futures conditions de la convention d’affiliation », évoquant des « conditions (d’entrée) déséquilibrées ».

« On ne change pas la philosophie: l’affilié conserve sa liberté et son autonomie » Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize

Delhaize: les candidats se retirent en raison de conditions « indigestes »

Début du mois, l’organisation des supermarchés indépendants au sein de la fédération patronale flamande Unizo affirmait que les candidats à la reprise d’un magasin se retiraient les uns après les autres en raison de conditions « indigestes« .

Delhaize affirme vendredi être toujours en négociation avec nombre de candidats et explique avoir transmis un « nouveau contrat adapté » qui clarifie ou formalise certaines choses. « Il est normal que les choses évoluent avec le temps. Il est normal aussi d’avoir des réactions. Mais on ne change pas la philosophie: l’affilié conserve sa liberté, son autonomie… C’est une bonne base pour travailler ensemble », explique le porte-parole de l’enseigne au lion.

Au sein de Delhaize, on ne s’inquiète pas et on estime que le projet de franchiser les 128 magasins actuellement en gestion propre n’est pas du tout en péril. « C’est comme lorsque l’on vend une maison: au début, il y a 20 candidats qui viennent voir la maison et puis, au fur et à mesure, certains ne sont plus intéressés après avoir vu leur banque, etc. C’est quelque chose que nous avions anticipé« , poursuit Roel Dekelver. Un nouveau conseil d’entreprise ordinaire est prévu ce lundi. Le Plan d’avenir de l’enseigne figure notamment à l’agenda.