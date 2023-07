Le Vif a répertorié les prénoms les plus répandus en Wallonie. Marie et Jean sont très présents dans de nombreuses communes.

Dans les cartes ci-dessous, vous retrouverez les prénoms les plus répandus dans chaque commune de Wallonie sur base des chiffres fournis chaque année par Statbel, l’institut belge de statistiques. Chez les femmes, Marie est le prénom le plus courant dans 90% des communes wallonnes. On voit une légère augmentation de la diversité chez les hommes (Marie n’ayant pas d’équivalent masculin) mais cela reste très peu nuancé. Jean est le plus répandu dans 63% des communes wallonnes, Michel dans 17%.

En cliquant sur votre commune, vous trouverez les trois prénoms les plus répandus ainsi que le prénom le plus donné ces dix dernières années et combien d’enfants ont reçu ce prénom.

Envie de savoir quelles sont les tendances à Bruxelles? Retrouvez nos cartes ici.

Tapez votre prénom pour voir son occurrence en Belgique:

Au-delà des prénoms, Statbel publi également chaque année la liste des noms de famille les plus courants en Belgique. Au niveau de la Belgique, ce sont Peeters et Janssens qui reviennent le plus souvent. Au niveau de la Wallonie, il s'agit plutôt de Dubois et de Lambert. Pour découvrir tous les noms de famille les plus fréquents, cliquez ici.