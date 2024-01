Votre commune crée-t-elle de l’emploi ? Faites le test

Les communes dont le taux d’emploi est le plus élevés sont très rarement les communes où l’activité, donc de l’emploi, est créé sur le territoire communal. Voici comment savoir si votre commune crée de l’emploi.

Les politiques n’ont que cet indicateur à la bouche: le taux d’emploi. Même pour décider du dynamisme et de l’attractivité économique d’une commune. Or, au niveau communal, l’indicateur du taux d’emploi est peu pertinent, voire carrément trompeur (c’est fort bien expliqué ici).

Deux autres indicateurs sont beaucoup plus efficaces pour déterminer le dynamisme socio-économique d’un territoire communal: le REC (ration d’emploi intérieur de la commune) et le TALC (taux d’autarcie locale de la commune).

Le REC rapporte le nombre de postes de travail (de salariés du secteur public ou du secteur privé, et les indépendants ou aidants, qui sont fictivement supposés travailler là où ils habitent) au nombre d’habitants de la commune âgés de 15 à 64 ans. Ce ratio permet de voir si la commune abrite beaucoup d’activité économique, donc d’emploi.

Le TALC mesure la proportion de personnes qui travaillent dans la commune où elles résident. Plus il est élevé, plus la commune parvient à cumuler attractivité économique et cadre de vie.