Vos chats et chiens peuvent aussi tomber malades: voici comment les protéger du froid

Ces derniers jours, la température baisse brusquement en Belgique. Nos animaux domestiques ont-ils froid ? Voici comment les protéger.

Ce mercredi matin, il fait -1 degré à Bruxelles. Le givre recouvre les voitures, les trottoirs et les pelouses. Paul promène Scoob, il a failli glisser, il a hâte de rentrer, ça caille. Pour le chien aussi.

« Les chats et les chiens ont froid, comme nous, affirme le vétérinaire Arno Gonzalez. Évidemment, tout dépend de leur fourrure. Certains, comme les bergers, ont des couches de fourrure, alors que d’autres ont des poils comme les cheveux de l’être humain, qui ne protègent pas beaucoup.»

En hiver, les animaux de compagnie se mettent souvent à côté de la cheminée ou du radiateur. Les chats, particulièrement, adorent les endroits où il fait chaud. Sous les couvertures, dans des boîtes, dans des coins qu’ils sélectionnent en fonction de leurs températures.

Au cours des saisons, les animaux arrivent à réguler progressivement la chaleur de leur corps en fonction de leur environnement. Le vétérinaire explique que « lorsque les températures changent, les animaux changent de poils. Par exemple, un chat change ses poils deux fois l’année, en hiver et en été. Le chat a plus de poils en hiver pour se protéger du froid. En été, il ne transpire pas, il les perd donc. Lorsque le climat varie fréquemment, les animaux ont du mal à se réguler. Ils perdent plus souvent leurs poils. La semaine passée, il faisait 15 degrés alors qu’aujourd’hui c’est – 1. Le corps de l’animal n’arrive pas à distinguer l’hiver et l’été. C’est la raison pour laquelle on trouve plus de poils à la maison. »

Plus de maladies hivernales observées

Le froid peut rendre les animaux malades. Arno Gonzalez confirme devoir traiter davantage de cas. « Le changement de température pourrait causer une baisse d’immunité », détaille-t-il. Les animaux de compagnie toussent et éternuent fréquemment, « à cause des inflammations des voies respiratoires supérieures. La rhinite, par exemple, est une inflammation nasale chez les chats et les chiens. Si elle n’est pas gérée à temps, ou mal gérée, il est possible de devoir hospitaliser l’animal. La toux fréquente est un indice de rhume qu’il faut observer de près. » Si d’autres symptômes sont détectés, si l’animal ne mange plus, par exemple, il faut consulter le vétérinaire, conseille le spécialiste.

Arno Gonzalez explique que « les risques sont plus grands pour les animaux plus vieux. Comme pour les personnes âgées, leur système immunitaire baisse au fil des années, donc ils sont plus à risque d’attraper des infections. »

Pour protéger les chats et les chiens, l’une des solutions est de les garder à l’intérieur. Lorsqu’ils sortent de la maison, il est conseillé de ne pas les laisser dehors longtemps. Aussi, il est préférable de leur mettre une tenue. Celle-ci peut les couvrir et aider leur corps à garder la chaleur.

Par ailleurs, Arno Gonzalez explique que « durant les saisons de givre et de neige, quand les ouvriers communaux couvrent la voierie de sel, il faut couvrir les coussinets des chats et des chiens de vaseline. Aussi, il est nécessaire de les leur laver quand ils rentrent pour qu’ils ne lèchent pas le sel. Si l’animal en mange beaucoup, il peut être intoxiqué et avoir des symptômes digestifs, comme le vomissement. »

Etre à l’écoute de l’animal

Le vétérinaire invite les propriétaires à observer l’animal de compagnie : si le chat cherche la chaleur et si le chien ne veut pas sortir, c’est qu’ils ont froid. Finalement, Arno Gonzalez conseille d’écouter ses compagnons à quatre pattes. Un Belge sur deux environ possède un animal de compagnie.

Nahida Jabak