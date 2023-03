Visite d’Etat en Afrique du Sud : le roi Philippe met la dernière main à une peinture murale

Le roi Philippe a mis la dernière main dimanche après-midi, au Cap, à une peinture murale dans le Philippi Village, un projet socio-économique situé dans le township du même nom. Il y a également donné le coup d’envoi d’un match de football.

Philippe a mis la dernière main à une peinture murale représentant un gardien de but. Il a complété le drapeau belge sur la poitrine du personnage avec de la peinture rouge et a signé l’œuvre. Il a ensuite donné le coup d’envoi d’un match de football entre jeunes de la région.

C’est la Chambre de commerce belge en Afrique du Sud qui, avec le soutien du consulat général de Belgique au Cap, a lancé un projet pour remettre à niveau le terrain, jusqu’alors en très mauvais état. Philippi compte 32 équipes de football officielles et actuellement un seul vrai terrain de football.

Auparavant, le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient été accueillis au Philippi Village par des enfants chantant et dansant, et qui participent à un projet théâtral pour les enfants du township. Ils avaient également visité l’entreprise sociale belge Close the Gap, dont le fondateur Olivier Van den Eynde leur a fait visiter les lieux.

L’entreprise récupère les ordinateurs, ordinateurs portables, smartphones et tablettes mis au rebut par les entreprises pour les utiliser dans des projets sociaux et éducatifs dans le monde entier. Elle met l’accent sur l’Afrique.

Depuis 2003, Close the Gap a collecté plus de 1,3 million d’appareils. Le reconditionnement a d’abord été effectué à Malines, mais depuis 2019, Close the Gap dispose d’installations au Kenya (Mombassa) et au Congo (Kinshasa). Récemment, l’entreprise a également ouvert ses installations en Afrique du Sud.