Violences à Anvers: 20 habitations endommagées par une explosion

Une violente explosion survenue à Anvers dans la nuit de samedi à dimanche a endommagé 20 habitations.

L’explosion a eu lieu vers 03h00 du matin dans le voisinage de la place Franklin Roosevelt. Une personne a été légèrement blessée, à cause d’éclats de verre. Les dégâts concernent au moins 20 habitations dans quatre rues, mais il s’agit avant tout de débris de verre. La résidence qui est suspectée d’avoir été la cible de l’explosion a par contre subi plus de dégâts: la porte a été soufflée, les fenêtres ont été endommagées et les pompiers ont dû intervenir pour effectuer des travaux d’étayage. Cinq véhicules ont aussi été abîmés.

La police suspecte que l’incident soit lié au milieu de la drogue, bien qu’aucune piste ne soit exclue, selon le porte-parole Wouter Bruyns. Un large périmètre de sécurité a été établi et le laboratoire, ainsi que le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (Sedee) de l’armée sont descendus sur les lieux.

Les pompiers poursuivaient leur intervention de déblayage dimanche matin. Une fois cette opération et le relevé des indices terminés, une dizaine d’habitants qui avaient été évacués pourront regagner leur domicile.