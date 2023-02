Vent du Nord de Pierre Havaux : A Gand, un parking pour vélos aménagé dans un joyau médiéval fait polémique

Nouvelle controverse en Flandre autour de la réaffectation d’un joyau du patrimoine architectural. La décision de la Ville de Gand de convertir en parking pour vélos un ancien marché couvert datant du XVe siècle, ne ravit pas le ministre en charge du Patrimoine, Matthias Diependaele (N-VA). A ses yeux, « l’un des édifices les plus iconiques de Flandre », quoique à l’état d’abandon, mérite une affectation plus digne de son passé. Certains ont du mal à lui trouver la même intransigeance à l’égard d’un autre projet contesté de reconversion patrimoniale, la « Boerentoren » à Anvers, la cité du maïeur Bart De Wever.



Le ministre en charge du Patrimoine flamand et du maintien de son intégrité a le cœur qui saigne depuis qu’il a pris connaissance de l’acte sacrilège qu’a l’intention de commettre la Ville de Gand. Matthias Diependaele (N-VA) frémit à la perspective d’y voir «l’un des édifices médiévaux les plus iconiques de Flandre» réduit à l’état d’un vulgaire mégalocal à vélos. Edifice iconique peut-être, en piteux état certainement. C’est que la Groot Vleeshuis, jadis le marché couvert utilisé par la corporation des bouchers, fait peine à voir au bout de décennies de vicissitudes clôturées en 2021 par une fermeture pour cause d’insécurité des lieux. Et de restauration digne de ce nom, il n’en est toujours point question.

Un espace pour vélos, est-ce tout ce que nous avons à offrir au centre historique? C’est indigne de son passé!

Alors, la majorité communale Open VLD – CD&V – Vooruit – Groen aux commandes de la fière cité a décidé de mettre fin, non sans audace, à cette non-assistance à monument en danger, en donnant à ce témoignage de l’art gothique du XVe siècle une raison de se rendre à nouveau utile. Quoi de plus valorisant que d’œuvrer à la mobilité douce et durable en accueillant sous son toit multiséculaire, moyennant un aménagement peu destructeur des lieux, des cohortes de deux-roues qui peinent à trouver un abri sûr dans un centre-ville submergé de cyclistes.

| Lire aussi Désaccord entre la ville de Gand et la Région sur le château des Comtes de Flandre

Le choix de cette affectation choque profondément Matthias Diependaele, de surcroît fort marri de se trouver placé devant le fait accompli. Le ministre N-VA du Patrimoine, qui déclarait il y a peu ne pas avoir d’objection de principe à l’installation de panneaux solaires sur des monuments protégés, qui a admis la reconversion en supermarché d’une église gantoise désaffectée, juge un hébergement de vélos dans cette antique halle aux viandes bien trop éloigné de la vocation originelle du lieu, indigne de son passé pourtant riche en reconversions, y compris un temps en parking pour autos. Une enseigne de boucherie y prendrait-elle plus avantageusement ses quartiers?

«Un espace pour vélos offre-t-il une réelle valeur ajoutée? Est-ce tout ce que nous pouvons offrir au centre historique de Gand?», s’ émeut la figure de proue N-VA en Flandre orientale et soutien de poids de son parti relégué dans l’opposition à Gand, qui pourrait à la rigueur envisager cette solution si elle était temporaire. Que ce projet soit avant tout porté par des échevins Groen n’a rien à voir avec ses états d’âme ni sa vision de la conservation du patrimoine architectural flamand.

Il s’en trouve pourtant, telle la députée gantoise Joke Schauvliege (CD&V) ou l’élu régional Groen Björn Rzoska, pour relever ce qui s’apparente à une indignation à géométrie variable du ministre selon les projets de restauration de monuments classés qui fleurissent ici et là. «Je vous ai vu réagir tout autrement à propos du Boerentoren», s’étonne ainsi la parlementaire CD&V par allusion à ce gratte-ciel Art déco anversois tout aussi iconique et promis par le milliardaire Fernand Huts à une rénovation aussi audacieuse que controversée. «Se pourrait-il que cette différence de réaction, renchérit l’élu écologiste, ait à voir avec la composition différente du pouvoir communal à Anvers et à Gand?» Et qu’un maïeur N-VA nommé Bart De Wever incite un ministre du Patrimoine N-VA à moins de ménagements en matière de monuments?