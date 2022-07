Vague de chaleur en Belgique: quelles régions seront les plus chaudes ce début de semaine ?

Le soleil enflammera la Belgique lundi après-midi. Les températures les plus fraîches s’élèveront de 29 à 31°C, sur les hauteurs de l’Ardenne et en bord de mer, tandis que les campagnes souffriront sous 32 à 34°C. La plupart des grandes agglomérations et les régions proches de la frontière française seront, elles, accablées sous 35 à 36°C, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Seule l’Ardenne profitera d’un coup de frais pendant la nuit, avec des minima oscillant entre 12 et 18°C. Dans les campagnes, il fera 17 à 20°C et dans les grands centres urbains 20 à 23°C. Le vent soufflera faiblement en début de nuit avant de se renforcer, pour devenir modéré.

Mardi sera la journée la plus dure à supporter de la semaine, dans un cocktail détonnant mêlant soleil et mercure très élevé. Loutres, oisillons et poissons souffriront également alors qu’en fin d’après-midi, le thermomètre chauffera jusqu’à 36°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 39°C ailleurs. Des valeurs de 40°C pourraient survenir localement, notamment à la frontière française. Le vent sera modéré de secteur sud-est.

La soirée de mardi restera chaude et des averses ou orages isolés seront possibles en fin de nuit. Le vent deviendra modéré, avec des rafales allant jusqu’à 50 km/h.

Mercredi marquera une transition, débutant sous un ciel changeant et quelques averses. Il fera ensuite plus sec avant que le risque d’averses n’augmente à nouveau en fin d’après-midi et en soirée. Il fera alors moins chaud: 23°C à la Côte et sur les hauteurs de l’Ardenne, 27 à 28°C en Campine et dans les grandes villes.

Le mercure devrait rester sous les 30°C jeudi et vendredi.