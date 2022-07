Vague de chaleur: avec 40°C, Kapelle-Op-Den-Bos était mardi l’endroit le plus chaud de Belgique

Mardi, à Kapelle-Op-Den-Bos, dans le Brabant flamand, le thermomètre a atteint les 40°C faisant de cet endroit le plus chaud du pays pour cette journée, a signalé sur Twitter David Dehenauw, expert à l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Des températures proches des 40°C ont été observées dans le reste du pays.

Le thermomètre a également frôlé les 40°C dans d’autres endroits du pays. Dans la commune Begijnendijk, dans le Brabant flamand le mercure est monté à 39,8°C, suivi de près par Molenbeek avec 39,6°C. Le village de Moere en Flandre occidentale et Rhode-Saint-Pierre dans le Brabant flamand viennent ensuite avec 39,5°C. Le thermomètre a atteint les 39,4°C à Zele en Flandre orientale, à Wevelgem et à Lauwe en Flandre occidentale et à Dilbeek, en périphérie bruxelloise. A Lichtervelde en Flandre occidentale, la température a atteint les 39,3°C.

L’IRM avait déclenché mardi le code rouge dans les provinces du Limbourg, de Flandre occidentale et dans le Hainaut. Celui-ci est déclenché lorsque la température atteint les 40°C pendant un jour ou lorsqu’elle atteint les 35°C trois jours consécutifs sur au moins un quart du territoire de la province, précise l’Institut sur son site.

A Uccle, la température s’élevait à 36,4°C à 14h40, tweetait mardi M. Dehenauw. Le mercure a grimpé jusqu’à 38,1°C dans cette commune bruxelloise quelques heures plus tard, battant le record précédent de la même journée.

Ce 19 juillet constitue en outre le quatrième jour le plus chaud jamais enregistré en Belgique depuis 1892, a ajouté son collègue Frank Deboosere.

Depuis le début des relevés, les 35°C ont été dépassés treize jours à Uccle (le lieu de référence des mesures), dont sept fois depuis 2018, « une nouvelle preuve du réchauffement climatique », précise M. Deboosere sur son site.