Vadot fête ses 30 ans au Vif: redécouvrez son premier dessin

Notre dessinateur de presse Nicolas Vadot croque l’actualité pour Le Vif depuis 30 ans. A cette occasion, retrouvez son premier dessin pour notre magazine.

Vadot fête ses 30 ans au Vif

C’était le 10 décembre 1993…

Ce jour-là, Nicolas Vadot publiait son premier dessin dans Le Vif. A l’époque, le gouvernement Dehaene bouclait son plan global destiné à renflouer la sécurité sociale, redresser la compétitivité et ouvrir les perspectives d’emploi. La CSC le juge insuffisant et durcit ses grèves alors que la FGTB suspend les siennes, jugeant plusieurs volets très positifs.

Le dessinateur se souvient: «Lorsque j’ai décroché mon diplôme d’études artistiques en juin 1993, j’ai frappé à la porte de plusieurs journaux, sans qu’aucune ne s’ouvre. Au Vif, j’ai insisté. J’avais jeté mon dévolu sur ce magazine car j’avais décidé, bien avant la rédaction, que j’y travaillerais. Il m’a fallu plusieurs mois de patience avant d’y vendre mon premier dessin. Moi qui ne caricaturais que l’actu internationale, en noir et blanc, je me suis entendu dire: “Si vous voulez travailler chez nous, il faudra faire de la couleur et du belge.” Je suis bien incapable de me remémorer les bisbilles syndicalistes de l’époque, mais ce dessin n’a pas trop vieilli, si ce n’est que Dehaene n’est plus là…» Depuis, près de sept mille autres ont trouvé place dans les pages du magazine.