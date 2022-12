Une femme, Roxane de Bilderling, désignée comme ambassadrice de Belgique en RDC

Une diplomate féminine, Roxane de Bilderling, deviendra l’été prochain la première ambassadrice de Belgique jamais en poste en République démocratique du Congo (RDC), en vertu du « mouvement diplomatique » prévu en 2023, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères, confirmant une information publiée par le journal ‘La Libre Belgique’ sur son site internet.

Ce mouvement diplomatique concerne 27 postes d’ambassadeurs – notamment en Afrique – et de consuls généraux. Il a été approuvé par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, sur une proposition faite le 2 décembre par le conseil de direction du département, a indiqué son entourage et une source diplomatique à l’agence Belga. Roxane de Bilderling, entrée dans la carrière en 2000, deviendra ainsi la première ambassadrice de Belgique en RDC – un poste occupé par un homme depuis l’indépendance de l’ex-Congo belge en juin 1960.

Actuellement ambassadrice de Belgique au Japon, elle l’avait auparavant été au Kenya, après avoir été collaboratrice de l’ancien ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Elle a en outre déjà été en poste en Afrique du Sud et en RDC. Son successeur à Tokyo sera Antoine Evrard, qui est actuellement chef de cabinet de Mme Lahbib (MR). Il a notamment été conseiller diplomatique de Charles Michel (MR) lorsqu’il était Premier ministre belge. Il obtient ainsi un troisième poste d’ambassadeur belge à l’étranger, après l’avoir été au Mexique et au Bélize, rappelle ‘La Libre Belgique’.

Dans le reste du monde

Parmi les autres changements figure la désignation de Michel Malherbe, un ancien porte-parole du SPF Affaires étrangères et du Palais royal, comme futur ambassadeur en Iran. Il est actuellement directeur du personnel extérieur au SPF Affaires étrangères. Il a auparavant occupé plusieurs postes diplomatiques dans le monde, notamment celui de consul général à Hong Kong, celui d’ambassadeur de Belgique en Chine ou encore, plus récemment, en Turquie.

En Afrique, plusieurs ambassades changeront l’an prochain de chef de poste. Ce sera notamment le cas en Côte d’Ivoire, où Carole Van Eyll deviendra ambassadrice à Abidjan, au Nigeria, où Pieter Leenknegt sera ambassadeur en poste à Abuja. Au Mali, Erik De Maeyer est désigné comme ambassadeur à Bamako, tout comme Hugues Chantry à Kampala (Ouganda), Michael Wimmer à Bujumbura (Burundi), Sandrine Platteau à Cotonou (Bénin), Hélène De Bock à Dakar (Sénégal), Stéphane Doppagne à Luanda (Angola) et Patrick Deboeck à Niamey (Niger).

En Europe, le mouvement diplomatique 2023 concernera la Grèce, où Marc Calcoen deviendra ambassadeur à Athènes, la Roumanie, où l’ambassadeur de Belgique sera Jean Cornet d’Elzius – qui l’avait déjà été au Saint-Siège et en Israël -, la Hongrie, avec Jeroen Vergeylen, désigné comme chef de poste à Budapest, tout comme Olivier Belle à La Haye (Pays-Bas), Jan Bayart à Oslo (Norvège), Jurgen Van Meirvenne à Prague (République tchèque) et William De Baets à Zagreb (Croatie).

Sur le continent américain, les prochains ambassadeurs seront Ellen De Geest en Jamaïque, en poste à Kingston, et Daniel Bertrand à Panama City. Trois diplomates ont également été désignés comme consuls-généraux à Los Angeles (États-Unis), en la personne de Sophie Hottat, et au Brésil: Caroline Mouchart à Rio de Janeiro et Valentine Mangez à Sao Paulo.

Au Moyen-Orient, Christian Dooms sera le prochain ambassadeur à Koweït City et Michel Malherbe à Téhéran (Iran).

En Asie, Antoine Evrard succèdera à Roxane de Bilderling, désigné comme ambassadrice en RDC, alors que Matthieu Branders deviendra directeur du « bureau belge » à Taipei (Taïwan). En Chine, le prochain consul général sera Wim Peeters a été nommé comme consul général à Guanghzou, une ville aussi connue sous le nom de Canton.