Une ASBL d’intégration des Roms porte plainte contre Conner Rousseau

L’ASBL Kham, qui oeuvre à l’intégration des Roms, a déposé une plainte contre le président de Vooruit, Conner Rousseau, rapporte Het Laatste Nieuws à la suite des propos tenus le mois dernier par l’intéressé incitant des policiers à utiliser leurs matraques contre les Roms dans sa commune de Sint-Niklaas.

Conner Rousseau doit rencontrer des représentants de la communauté rom ce mercredi. « Il doit y avoir un signal fort contre son discours de haine potentiellement raciste », estime Dejan Stankovic, de l’organisation Kham, basée à Bruxelles et qui porte plainte pour racisme et incitation à la haine et à la violence.

L’ASBL indique également qu’elle compte inviter M. Rousseau au camp de concentration d’Auschwitz, où plus de 20.000 Roms ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale.