Des embouteillages sur la route des vacances ce week-end, selon Touring

Un week-end très chargé dans le sens des départs attend les vacanciers du 28 juillet au 1er août prochains sur les routes d’Europe, indique lundi un communiqué de l’association Touring.

Vendredi après-midi et soir, il faudra, selon Touring, s’attendre déjà à un trafic très difficile avec de longs embouteillages dans l’ouest de la France et en Allemagne, zones classées rouge. Ailleurs en Europe, le trafic sera très dense avec des embouteillages moins importants (orange).

Samedi sera une journée rouge dans toute l’Europe, avec une circulation très difficile et de gros embouteillages en direction du sud. Dimanche, les problèmes de circulation devraient rester importants en Allemagne (rouge) mais l’être moins en Italie et en Espagne (orange). La France, l’Autriche et la Suisse prévoient un trafic chargé mais fluide dimanche.

Des retours moins chargés en embouteillages

Les routes des retours devraient être légèrement moins chargées. Vendredi, la circulation sera difficile avec pas mal d’embouteillages en France (orange). Dans les autres pays, les retours ne devraient pas poser de problème. Samedi, un trafic très difficile avec de gros embouteillages (orange/rouge) est à craindre en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne. En France, la circulation restera fluide dans le sens des retours (vert), à l’exception du nord-ouest où quelques difficultés de circulation sont attendues (orange). La journée de dimanche reste très chargée partout en Europe avec de petits bouchons (orange), sauf en France (vert). Lundi et mardi sont encore des journées orange en Suisse et en Italie, où des encombrements sont possibles aux points noirs habituels.