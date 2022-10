Un jeune Belge sur cinq est victime d’intimidation en ligne, ou cyberintimidation, révèle mardi une recherche de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Les attaques sexistes sont celles qui reviennent le plus et concernent un tiers des sondés.

Parmi les 23% de personnes de moins de 25 ans ayant témoigné avoir été victime de cyberintimidation, plus d’une sur trois évoque un vocabulaire sexiste, la stigmatisation du corps ou de la sexualité et même des menaces de viol. Selon l’enquête de l’Institut, cela concerne presque autant les hommes (34%) que les femmes (37%).

La recherche montre également que beaucoup d’auteurs d’intimidation en ligne ne se rendent pas compte qu’il s’agit d’actes répréhensibles. Ils sont également nombreux à exprimer des regrets quant à leur comportement et à affirmer avoir cherché un moyen de s’excuser. Une petite minorité semble toutefois « considérer les médias sociaux comme une zone de guerre permanente où tout serait permis », précise l’Institut.

Celui-ci suppose également que l’âge joue un rôle prépondérant dans ces comportements, car les adolescents n’ont pas toujours conscience des limites à ne pas dépasser dans le cadre de leur activité en ligne. Le nombre de répondants de 35 ans ou plus ayant été victime de cyberintimidation n’est d’ailleurs que de 8%. L’Institut demande donc une sensibilisation des jeunes à cette problématique.

L’institut pour l’égalité des femmes et des hommes rappelle que toute personne qui pense être victime de sexisme ou de discrimination peut le contacter gratuitement au 0800/12 800 ou via son site web igvm-iefh.belgium.be.

Ces résultats sont basés sur un sondage échantillonné et une enquête ouverte réalisés en 2020 dans le cadre de l’enquête nationale sur le sexisme #YouToo?. Au total, 2.961 formulaires ont été complétés intégralement et 1.817 partiellement, soit un total de 4.778 répondants.