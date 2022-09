Un étudiant sur six se dit victime de harcèlement

Un étudiant sur six estime avoir été victime de harcèlement, selon une enquête de la Fédération des étudiants francophones (FEF).

Dans 70% des cas, l’auteur du harcèlement est un autre étudiant, tandis que les 30% des actes restants sont commis par des professeurs, des intervenants, des assistants ou des membres de l’administration.

L’enquête a été menée auprès de plus de 3.000 étudiants au cours du second quadrimestre de l’année académique 2021-2022. Il s’agit du premier état des lieux de la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles, indique le journal. Parmi les étudiants qui ont déjà vécu un harcèlement, 69,4% sont des femmes ou s’identifient comme telles, 28,6% des hommes et 2% ne se reconnaissent pas dans ces deux catégories. Il s’agissait de harcèlement physique (23%), sexuel (12%) et/ou psychologique (89%). Ces actes ont par ailleurs lieu le plus souvent en cours (68%), lors de soirées étudiantes (17%) et en situation de stage (12%). Plus de 90% des victimes disent ne pas avoir porté plainte et 62% n’ont pas signalé les faits à leur institution.