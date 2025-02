Un 3e foyer de grippe aviaire détecté en province de Liège

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a décidé de ne plus accorder d’agréments pour les rassemblements de volailles après qu’un troisième foyer de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène a été détecté.

Un troisième foyer de grippe aviaire de type H5N1 hautement pathogène a été détecté chez un éleveur de volailles amateur à Herstal en province de Liège, indique mercredi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Elle a décidé dans la foulée de ne plus accorder d’agréments pour les rassemblements de volailles et de retirer les agréments déjà octroyés. La mesure est temporaire, précise l’Agence.

Les animaux présents chez l’éleveur ont été abattus, conformément aux procédures habituelles, pour éviter toute propagation du virus, souligne l’autorité sanitaire. Une évaluation est en cours pour déterminer si les zones réglementées existantes doivent être modifiées ou prolongées.

L’Afsca demande à tous les éleveurs de volailles d’être vigilants et de consulter un vétérinaire lorsque leurs oiseaux sont malades ou meurent subitement. Elle rappelle que les oiseaux morts ou malades ne doivent pas être touchés. L’Agence conseille également à toute personne en contact étroit avec des volailles ou des oiseaux de se laver soigneusement les mains. Les oiseaux morts dans la nature peuvent être signalés en appelant le numéro gratuit 0800/99.777. L’Afsca rappelle, enfin, que les œufs et la viande de volaille ne présentent aucun risque pour l’homme et peuvent être consommés en toute sécurité.

La maladie avait été détectée la semaine dernière chez des oiseaux appartenant à deux éleveurs amateurs de la province de Liège. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les oiseaux ont pu être infectés lors d’un événement pour animaux de basse-cour qui s’est déroulé entre le 16 et le 19 janvier à Battice.

La grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse à laquelle presque toutes les espèces d’oiseaux sont sensibles. La gravité de la maladie varie d’un animal à l’autre et dépend de la souche virale, de l’environnement et d’éventuelles autres infections, rappelle l’Afsca. La contamination peut se faire par contact direct avec des animaux malades ou du matériel infecté, comme du fumier ou des caisses sales. L’infection indirecte par voie aérienne est également possible, mais sur des distances relativement courtes.