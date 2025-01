Transports, écoles, bpost: le point sur toutes les perturbations attendues lors de la manifestation de lundi

Une grande manifestation pour exiger des «pensions décentes» se tiendra à Bruxelles, lundi. Cette action perturbera sérieusement les transports en commun. Mais d’autres secteurs risquent également d’être secoués.

Une action tous les 13 du mois. La promesse du front commun syndical sera tenue lundi, avec une seconde mobilisation de grande envergure prévue à Bruxelles pour s’opposer aux réformes de la future coalition Arizona. Après avoir réuni quelque 3.500 personnes le 13 décembre dernier, les syndicats espèrent rassembler encore davantage de monde ce lundi 13 janvier à l’occasion d’une manifestation pour les pensions.

«Tout le monde a droit à une pension décente. Mais si le formateur De Wever veut réaliser trois milliards d’économies sur les pensions, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui paieront la facture», avertissent les syndicats dans un tract expliquant les raisons de leur action.

Les participants défileront dans les rues de la capitale à partir de 10 heures, depuis la Place de l’Albertine jusqu’à la place Poelaert. La présence de nombreux travailleurs à la manifestation impactera les services publics dans tout le pays, des transports à la collecte des déchets. Tour d’horizon des embarras à prévoir.

Transports en commun

Stib

La Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau lundi, en raison du passage du cortège sur ses lignes mais également de la participation des membres de son personnel à la manifestation, a-t-elle mis en garde par voie de communiqué. La société de transports en commun invite les utilisateurs à prévoir des solutions alternatives pour leurs déplacements dans Bruxelles.

La Stib mettra tout en œuvre afin d’assurer au moins une partie du service et informera ses voyageurs en temps réel de la situation sur son réseau. Ces derniers sont invités à s’informer sur la suppression potentielle de lignes de tram, de bus et de métro via le site internet de la Stib, son application mobile, les écrans aux arrêts et les réseaux sociaux.

Le Customer Care de la Stib sera également disponible dès 06h00 du matin ce lundi 13 janvier pour répondre aux questions posées sur les médias sociaux ainsi que par téléphone au 070/ 23 20 00.

Tec

En Wallonie, le Tec annonce aussi des perturbations et recommande à ses voyageurs d’envisager une solution de rechange pour leurs déplacements. Le Tec sera en mesure d’informer les voyageurs des parcours supprimés dans la matinée du lundi 13 janvier, sous réserve des informations qui lui parviendront.

SNCB

La circulation des trains sera également fortement impactée lundi, prévient la SNCB.

Seul un train sur trois reliant les grandes villes (IC) roulera lundi en raison d’un mouvement de grève appuyé par les organisations syndicales. Quasiment tous les trains prévus en heures de pointe (P) seront à l’arrêt. Pour les trains L et S, la proportion est estimée à 20%.

Les organisations syndicales de cheminots ont déposé un préavis de grève qui court du 12 janvier 22h00 au 13 janvier même heure. Elles offrent ainsi au personnel des chemins de fer la possibilité de participer à une action syndicale consacrée aux pensions, notamment une manifestation à Bruxelles.

Depuis 2018, un service minimum de trains est prévu en cas de grève, en fonction du personnel de la SNCB et d’Infrabel, le gestionnaire du réseau, qui a indiqué qu’il travaillerait. Les grandes lignes de ce plan de transport alternatif ont été communiquées samedi par la SNCB (à découvrir ici) . Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement, la veille de leur départ, le service alternatif qui sera mis en place, en planifiant leur voyage via l’app ou le site web de la SNCB.

La compagnie ferroviaire « regrette l’impact de cette situation pour les voyageurs et conseille particulièrement aux étudiants en examen de prendre leurs dispositions pour rejoindre leur kot dimanche avant 22h00, et à ceux qui comptaient se rendre en train à leur examen lundi de bien anticiper leur voyage ».

Aéroports

Brussels Airport prévoit également un impact important de l’action sur le fonctionnement de ses services. «Etant donné l’impact important attendu, un grand nombre de vols devront être annulés ou reprogrammés, explique Brussels Airport.

Ainsi, la moitié des vols européens affrétés par Brussels Airlines ne décolleront pas lundi en raison de l’action du front commun syndical, organisée dans la capitale contre la réforme des pensions du prochain gouvernement fédéral, a annoncé samedi la compagnie belge.

Brussels South Charleroi Airport (BSCA) risque d’être « fortement perturbées ». Toutefois, aucune annulation n’est prévue en cette période creuse, a précisé dimanche la porte-parole de l’aéroport carolo, Nathalie Pierard.

« A priori, tous les vols seront opérés lundi mais on s’attend à des retards » tant au niveau des départs que des arrivées, a poursuivi la porte-parole de Brussels South Charleroi Airport (BSCA). « On estime pour l’heure que le manque de personnel, notamment au sol, se fera surtout sentir durant l’après-midi. » L’ampleur des retards est difficilement prévisible, car cela dépendra également des conditions météorologiques. En cas de gel, il faudra en effet dégivrer les appareils, soit une tâche supplémentaire pour un personnel réduit. L’aéroport invite les voyageurs à se présenter à temps lundi, soit deux heures avant leur vol. Si des problèmes entraînant l’une ou l’autre annulation devait survenir, ces dernières seront communiquées sur le site de l’aéroport.

Services publics

Bpost

Un préavis de grève concerne aussi bpost, où la distribution des colis et du courrier pourrait pâtir de l’action syndicale. Selon Geert Cools, secrétaire général du syndicat ACOD Post, le personnel de la poste est lui aussi inquiet des régimes de retraite pour les fonctionnaires. «Nous soutenons pleinement la campagne, précise-t-il. Le suivi du préavis de grève n’est pas encore clair, mais il y aura certainement des perturbations. Il y a une volonté d’agir parmi les membres.»

«Nous ferons tout notre possible pour minimiser l’impact», a pour sa part déclaré Mathieu Goedefroy, porte-parole de bpost.

Bruxelles-Propreté

Le ramassage des poubelles sera également perturbée dans la capitale. «Les tournées de collectes des déchets risquent de pâtir de l’action», a estimé jeudi Bruxelles-Propreté. L’organisme régional invite tout de même les habitants et commerçants des communes collectées le lundi à présenter leurs sacs poubelles selon le calendrier des collectes. Si les sacs ne sont pas collectés, il est conseillé de les laisser devant le lieu d’habitation, étant donné que des tournées de rattrapage seront organisées «en fonction des moyens humains disponibles», le cas échéant.

D’autres services tels que les collectes de déchets en conteneurs auprès des commerçants ou les habitants d’immeubles, les Recypark, les tournées des Proxy Chimik ou encore les collectes d’encombrants à domicile seront également potentiellement concernés par les perturbations.

Enseignement

Perturbation dans les écoles

Certains enseignants participeront également à la manifestation prévue lundi, pouvant engendrer la suppression de cours. L’impact sera particulièrement important en Flandre, où 35% des écoles primaires devraient rester fermées, selon l’organisation des directeurs de l’enseignement primaire flamand, la VLVO.

Les syndicats de l’enseignement francophone misent également sur la participation de certains de leurs affiliés. Mais les perturbations dans les écoles de la Fédération-Wallonie Bruxelles devraient être limitées, contrairement aux embarras attendus lors d’une grève générale prévue fin janvier. A cette occasion, les profs wallons et bruxellois se croiseront les bras durant 48 heures, du 28 au 29 janvier inclus. D’autres actions sont également prévues le 15 janvier et la semaine du 20 janvier.

Supérieur: examens maintenus

Enfin, dans l’enseignement supérieur, les examens sont maintenus, malgré la demande de la fédération des étudiants francophones (FEF) de reporter les épreuves. «Les perturbations annoncées risquent d’empêcher de nombreux étudiants de se rendre à leurs lieux d’examen, compromettant ainsi leur réussite académique», déplore la FEF. Les établissements estiment eux que la manifestation est annoncée depuis longtemps.