Tous les élèves de la fédération Wallonie-Bruxelles ne retourneront pas à l’école le 29 août

Le 29 août, les élèves de la Fédération Wallonie- Bruxelles retourneront à l’école. Cependant, tous les enfants ne feront pas leur rentrée ce jour-là. Certaines écoles ont en effet décidé de ne pas appliquer les nouveaux rythmes scolaires.

Dès cette année scolaire, la rentrée pour les écoles maternelles, primaires, et secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en effet avancée au dernier lundi d’août. En compensation, les vacances de Toussaint compteront deux semaines, et les vacances de Carnaval également. Les vacances de printemps sont déplacées au mois de mai pour avoir quatre blocs de deux semaines de congé après six à huit semaines de cours. Et la fin de l’année scolaire aura lieu le premier vendredi du mois de juillet.

Une dérogation pour trois établissements

Selon La Libre Belgique, trois établissements ont demandé une dérogation. L’athénée du Shape à Mons souhaite décaler d’une semaine les vacances de Noël pour faire correspondre son calendrier avec celui d’établissements partenaires à l’étranger, et faire coïncider les vacances de printemps avec le lundi de Pâques.

Deux écoles de confession israélite ont également demandé d’avancer d’une semaine la date de la rentrée des classes, et de réduire le congé de Toussaint à une semaine afin de compenser plusieurs longs week-ends liés à des fêtes religieuses en septembre et octobre.

Cependant, cela ne signifie pas que toutes les autres écoles ont fixé leur rentrée au 29 août. Ainsi, beaucoup d’écoles secondaires prévoient des examens de passage les 29 et 30 août, et font rentrer les élèves le 31 août ou le 1er ou 2 septembre. Il arrive aussi qu’elles fassent rentrer les élèves de première le 29 août, les élèves des années supérieures.

Une pratique « légale »

Jean-François Mahieu, porte-parole de la ministre de l’Enseignement francophone Caroline Désir (PS), assure que c’est une pratique courante et tout à fait « légale », les écoles ayant le droit d’organiser lesdits jours blancs comme elles le souhaitent. « Cela n’a pas a changé par rapport aux années scolaires précédentes », souligne-t-il. Il ajoute que tous les élèves de l’enseignement primaire rentreront bien en classe le 29 août.