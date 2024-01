Tarifs SNCB, photovoltaïque: ce qui change ce 1er février

Le passage au mois de février s’accompagnera d’une hausse des tarifs du côté de la SNCB, tandis que l’aide financière accordée à l’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques va baisser à Bruxelles.

Le mois prochain, plusieurs changements sont à l’ordre du jour. Avec deux mauvaises nouvelles pour votre portefeuille: la SNCB augmente ses tarifs de 6%, et l’aide financière à l’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques dans la capitale diminue. Voici ce qui change pour vous ce 1er février.

Ce qui change ce 1er février: la SNCB augmente ses tarifs de 6%

La SNCB va augmenter ses tarifs de 5,9% à partir du 1er février, une hausse qui intègre l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Tant les tarifs régulés (abonnements domicile-école et domicile-travail, le ticket standard et les Senior et Youth Tickets de 2e classe, ainsi que le ticket avec réduction Intervention Majorée) que les tarifs non régulés (tels que le Youth Multi, le Standard Multi et le Local Multi) vont être indexés de 5,9%. Les prix du City Pass à Anvers, Gand, Charleroi et Liège et du supplément vélo restent inchangés.

Moins de certificats verts pour les grosses installations photovoltaïques à Bruxelles

À partir du 1er février 2024, l’aide accordée aux propriétaires bruxellois de nouvelles installations de panneaux photovoltaïques de puissance supérieure à 36 kWc va diminuer, comme le rapporte le régulateur du marché bruxellois de l’énergie, Brugel.

Le coefficient multiplicateur, qui module l’octroi de certificats verts par mégawattheure produit, est en effet revu à la baisse pour les panneaux installés à partir du 1er février. Il se chiffrera dorénavant à 1,016 CV/MWh pour les installations comprises entre 36 et 100 kWc, à 0,642 pour celles comprises entre 100 et 250 kWc et à 0,580 CV/MWh pour les installations supérieures à 250 kWc (celles des plus grosses entreprises) contre 1,2 CV/MWh auparavant.

En Région bruxelloise, un système de soutien au photovoltaïque via des certificats verts permet un retour sur investissement en sept ans à celles et ceux qui installent des panneaux. Ce régime est ajusté chaque année en fonction de l’évolution du coût des énergies renouvelables. La Région bruxelloise est la seule en Belgique à encore octroyer des certificats verts aux particuliers.