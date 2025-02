Vers une sortie de crise chez Bpost, les syndicats consultent leur base à 18 heures

Les syndicats de Bpost et la direction ont repris les discussions ce mercredi matin. Un accord a été proposé par la direction. Les syndicats consultent leur base à 18 heures.

La concertation sociale entre la direction de bpost et les syndicats a repris mercredi matin, après plusieurs réunions ces derniers jours. L’entreprise indique que la discussion a été constructive et qu’une proposition a été formulée. «Bpost espère pouvoir offrir à nouveau la qualité de service habituelle à ses clients et faire en sorte que tous les colis et lettres puissent être rapidement livrés chez les destinataires», ajoute-t-elle.

Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste, confirme que des avancées ont été enregistrées et que les trois syndicats présenteront le texte à leur base ce mercredi à 18h. Il en réserve le contenu aux affiliés mais précise qu’un groupe de travail sera immédiatement mis en place pour une répartition homogène sur le terrain. «On a quelque chose en main, explique le syndicaliste. Mais il s’agit des grandes lignes.»

Il rappelle d’ailleurs que la base avait rejeté la dernière proposition de la direction. «Après autant de semaines de grève, j’ai un peu peur de la réaction du terrain», ajoute-t-il.

Les factrices et les facteurs contestent une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées. L’entreprise postale maintient de son côté qu’aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.