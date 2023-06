Vandalisme chez Delhaize: « Des actes criminels qui ne nous rapprochent pas d’une solution »

De nouveaux actes de vandalisme ont été observés dans des magasins de la chaîne Delhaize, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Plusieurs magasins Delhaize ont été vandalisés dans la nuit de mercredi à jeudi, a confirmé un porte-parole de la chaîne de supermarchés. Delhaize va porter plainte.

Ce n’est pas la première fois que des personnes s’en prennent à Delhaize. Lundi, deux magasins franchisés à Bruxelles avaient déjà été barbouillés de peinture. Ces dernières semaines et ces derniers mois, des façades ont également été peinturlurées, des serrures bloquées, des fenêtres brisées et des pneus de camionnettes crevés. Dans un courriel publié jeudi, les activistes déclarent avoir attaqué 11 magasins cette fois-ci, notamment à Bruxelles, Ninove et Gand. Ils disent vouloir appeler au boycott de Delhaize, où un conflit social fait rage depuis des semaines à propos d’un projet de passer sous franchise 128 magasins actuellement en gestion propre.

Delhaize a confirmé l’acte de vandalisme. « Nous le déplorons énormément. Il s’agit d’actes criminels qui ne nous rapprochent pas d’une solution« , a déclaré le porte-parole de l’enseigne au lion, Roel Dekelver. « Les enquêtes sur les incidents précédents sont en cours. Nous allons déposer une nouvelle plainte. »

Malgré les actes de vandalisme, les magasins ouvriront bien leurs portes.