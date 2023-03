Rapport d’experts sur la réforme des pensions: les quatre conclusions de la FGTB

Accès à la pension anticipée difficile et des pensions d’indépendants qui pèsent de plus en plus lourd : tels sont les constats que retire la FGTB du rapport d’experts adopté par les partenaires sociaux sur la réforme des pensions.

Le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE) ont approuvé mercredi un avis et un rapport issu d’auditions d’experts concernant la soutenabilité sociale et financière du système de pension, la généralisation du deuxième pilier des retraites et la modernisation de la dimension familiale du système, ont-ils indiqué jeudi.

La FGTB en tire quatre grandes conclusions, avance-t-elle dans un communiqué. Tout d’abord, le syndicat socialiste estime que les conditions pour accéder à la pension anticipée sont « trop strictes« , alors qu’il faut 44 ans de carrière pour y prétendre à l’âge de 60 ans, « et ce sans corrections pour prendre en compte la pénibilité au travail ». Ensuite, le syndicat avance qu’un même niveau de cotisation de pension pour les indépendants et salariés « est nécessaire pour maintenir l’équilibre financier du système (à l’avenir) ».

Lire aussi | Réforme des pensions: les propositions de Karine Lalieux

Troisième conclusion tirée par la FGTB : il existe une « convergence significative entre les trois systèmes de pension, avec une augmentation spectaculaire pour le régime des indépendants (+61% au cours des 10 dernières années, en plus de l’inflation) et une diminution de la pension médiane des fonctionnaires ». Les pensions du secteur public ne devraient dès lors plus être ciblées par des restrictions budgétaires, plaide le syndicat. Enfin, pour la FGTB, « il est clair que sans refinancement, un appauvrissement de la population des pensionnés est à craindre ».

Le syndicat annonce la couleur alors qu’une seconde phase de travaux va désormais pouvoir débuter, sur base des conclusions du rapport : il veut relancer la discussion sur la pénibilité du travail et exige une réforme en profondeur de la dimension familiale, afin de construire progressivement une individualisation des droits de pension.