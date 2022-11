Ce mercredi 9 novembre, de nombreux travailleurs se mettront en grève afin d’exprimer leur mécontentement face à la baisse du pouvoir d’achat. Un appel de la part de la FGTB et de la CSC qui causera indéniablement des perturbations. Le Vif fait le point.

SNCB

Dès le mardi 8 novembre à partir de 22h et ce jusqu’au lendemain 9 novembre à la même heure, de nombreuses perturbations sont attendues sur le rail. Un service de trains alternatif sera organisé, sur la base des membres du personnel ayant indiqué qu’ils travailleront, mais la SNCB a déjà conseillé, via son site et les réseaux sociaux, d’organiser son trajet la veille, notamment via leur planificateur de voyages.

Réseau ferroviaire fermé dans la majorité de la province de Namur, de Luxembourg et dans une partie du Brabant Wallon.

Un quart des trains circulera dans le reste du pays dont 1 trains IC sur 3 et 1 train S/L sur 4

Les trains P ne circuleront quasiment pas

⚠En raison d’une grève nationale, l’offre de trains sera limitée à partir du mardi 8 novembre 22h et jusqu’au mercredi 9 novembre inclus. Nous vous conseillons de planifier votre voyage, dès la veille de votre départ, via https://t.co/Lj68AkiU01 ou l'app SNCB. pic.twitter.com/TmUyEwIgHc — SNCB (@SNCB) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La CGSP Cheminots a donc confirmé sa participation à la grève. L’organisation syndicale souhaite mettre en lumière « la dégradation des conditions de travail », l’absence des « recrutements indispensables au maintien du bien-être du personnel » et réclame « un financement pertinent des missions de service public ». Du côté de la SLFP Cheminots et de la CSC, les travailleurs rejoindront aussi le mouvement.

Le service de trains à grande vitesse Thalys a quant à lui confirmé que les voyages entre Bruxelles, Paris et Amsterdam ne seront pas perturbés. Les trains circuleront donc normalement mais par mesure de sûreté, il est malgré tout conseillé de vérifier régulièrement si des changements sont apportés au fil des heures.

Stib et TEC

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé le 9 novembre en raison de la grève nationale, a prévenu vendredi la société de transports bruxellois. Elle tiendra ses voyageurs informés en temps réel des perturbations via ses différents canaux, mais leur conseille d’ores et déjà de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là.

🔴 MERCREDI 09/11 – GRÈVE NATIONALE – FORTES PERTURBATIONS ATTENDUES ⚠️

Nous prévoyons des perturbations sur le réseau de la #STIB, en raison d'une grève nationale (pouvoir d'achat). Si possible, prévoyez une alternative.

🕕 Nous vous tiendrons informés en temps réel dès 6h. pic.twitter.com/D5xcqeK2yl — STIB-MIVB (@STIBMIVB) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Une partie du personnel de la Stib répondra à l’appel du front commun syndical à la grève générale le 9 novembre, prévient-elle. De nombreux bus, trams et métros resteront donc à quai. La société n’est pas encore en mesure de déterminer quelles lignes circuleront, ni à quelle fréquence.

Comme lors d’autres actions, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station. Le service clientèle de la Stib sera également joignable par téléphone dès 6 heures du matin afin de répondre aux questions des usagers.

Aéroports

L’aéroport de Brussels Charleroi s’attend à de sérieuses perturbations ce mercredi. L’accès aux infrastructures aéroportuaires risque d’être compliqué et certains vols seront probablement reprogrammés. Les responsables de Brussels Charleroi expliquent mener des discussions notamment avec les partenaires sociaux et les compagnies aériennes afin d’assurer au mieux la sécurité des passagers et le fonctionnement de l’aéroport.

Ils invitent les passagers à se présenter au moins trois heures à l’avance et à n’emporter que des bagages à main. Les voyageurs pourraient néanmoins recevoir une communication de leur compagnie aérienne (via mail ou SMS) au sujet d’une reprogrammation du vol.

A Zaventem, les responsables avaient pris les choses en main: par mesure préventive, 40% des vols avaient déjà été annulés. Au final, les compagnies aériennes ont annulé préventivement 55% des vols prévus à l’arrivée ou au départ de Brussels Airport, a indiqué après-midi la porte-parole de l’aéroport Nathalie Pierard. Au total, un peu plus de 200 vols sont concernés. A l’heure actuelle, on ignore combien de passagers seront affectés par ces annulations, précise l’aéroport. Mais à titre indicatif, au mois de septembre, un vol comptait en moyenne 130 passagers.

Les passagers concernés vont être contactés par leurs compagnies aériennes. L’aéroport invite également les passagers à ne voyager qu’avec des bagages à main dans la mesure du possible, étant donné que le personnel sera en effectif réduit sur certains postes (manutention, contrôle). Des perturbations sont attendues ce jour-là dans les transports publics (trains, bus), ce qui pourrait rendre l’accès à l’aéroport plus difficile, prévient encore la porte-parole. Enfin, il ne sera pas nécessaire de venir à l’aéroport des heures à l’avance pour prendre un avion: deux heures plus tôt pour les vols opérant dans l’espace Schengen et trois heures à l’avance pour les autres vols suffiront, ponctue Brussels Airport.

De son côté, TUI Fly va détourner les 18 vols prévus en Belgique, mercredi, vers les aéroports de Cologne et de Maastricht en raison de la journée de grève nationale, a indiqué le porte-parole de la compagnie aérienne, Piet Demeyere. Aucun vol ne sera donc annulé. TUI Fly mettra en place des navettes de bus pour acheminer ses clients de Bruxelles, Ostende, Anvers, Charleroi et Liège vers les aéroports de substitution. Les vols de retour seront également détournés vers ces aéroports et les passagers pourront regagner la Belgique en bus. La compagnie aérienne contacte, en ce moment, tous ses clients pour les informer du déroulement de leur voyage.

Ecoles

La CSC-Enseignement rejoint également le mouvement de grève général de ce 9 novembre. Le secrétaire général de l’organisation syndicale a d’ailleurs indiqué qu’il insistait pour que ses affiliés soit présents. Il a d’ailleurs confié au Soir que c’est « certainement parce qu’ils sont comme tout le monde victimes de la crise énergétique au niveau privé. Mais aussi parce que les déplacements que nombre d’entre eux effectuent à titre professionnel sont devenus très coûteux ».

Sans pouvoir encore fournir de chiffres précis, de nombreuses écoles seront perturbées par les grévistes. A noter aussi que de manière collatérale, les retards et annulations liés aux transports auront un impact certain sur la présence des élèves et des enseignants dans les classes.

Ce sera également le cas pour les crèches, où l’on s’attend à une forte mobilisation pour la journée de grève.

Lire aussi | Accord budgétaire fédéral: « Le gouvernement a rompu sa parole de façon éhontée »

Poste

Bpost participe aussi à la grève nationale. De nombreuses perturbations sont attendues. « Il y aura des perturbations dans tous les services bpost aussi bien au niveau du tri que de la collecte, dans les bureaux de poste et dans la distribution des courriers. On fait notre maximum pour limiter l’impact. Malheureusement, il y aura un impact certain », indique la porte-parole de l’entreprise publique Laura Cerrada Crespo. L’ampleur des dégâts n’est pas encore chiffrée, mais la porte-parole indique qu’ils « y verront déjà un peu plus clair ce mardi. On fera le point et on pourra s’adapter en fonction».

Pour les clients concernés, il est conseillé de suivre son colis via l’application mobile My bpost app ou via le track and trace sur le site internet. « Ils auront des informations beaucoup plus adaptées à leur situation. »

Hôpitaux

Le service minimum sera d’application dans de nombreux hôpitaux. Les séances de chimiothérapies et les dialyses seront maintenus, mais il n’y aura pas d’opération. Tout cela dépendra bien évidemment du personnel présent sur place le jour J. Une vingtaine d’hôpitaux appliqueront ce service minimum, mais d’autres pourraient encore s’ajouter à la liste. Dans ce cas, l’affaire se règlera au niveau local afin d’y assurer ce service. Si aucun accord est trouvé, ce sera aux gouverneurs de la province et la police de gérer cette phase de réquisition.

Supermarchés

Sans aucun doute, il faudra faire ses courses ce mardi. C’est du moins ce que conseille la secrétaire nationale de la CNE Commerce Myriam Djegham. Les grandes enseignes comme Carrefour, Delhaize et Lidl seront fermés en grande majorité, et des blocages sont à prévoir devant les grands centres commerciaux de Wallonie. « A Bruxelles, les Brico seront aussi fermés. Les Inno resteront ouverts, mais le personnel sera en grève », explique Fabienne Meulemans, secrétaire permanente du Setca Bruxelles au Soir.

Pour les commerces non-alimentaires, l’impact ne sera pas aussi grand. Quelques magasins devraient cependant être fermés, surtout en Wallonie.

Police

La CGSP a déposé un préavis de grève au sein de la fonction policière. « Notre objectif est de fermer tous les bureaux de police”, confiait Eddy Quaino de la CGSP Police le 22 octobre dernier.

Le permanent CGSP reproche notamment la promesse non-tenue de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden dans la première phase de revalorisation des normes salariales en janvier 2023. « La CGSP n’avait pas signé l’accord sectoriel car elle ne le jugeait pas crédible, et nous avions raison. Il faudra attendre octobre 2023 pour que les policiers aient droit à une petite augmentation », a-t-il indiqué.

Contrairement à la CGSP, le SLFP Police ne sera pas de la partie pour l’action sociale de ce mercredi. Pour cause, le président de l’organisation syndicale Vincent Gilles qu’il ne serait pas correct de participer à une action intersectoriel pour une revendication qui est, elle, sectorielle.

Comme pour chaque action sociale, la police sera malgré tout présente dans les cortèges afin d’éviter tout débordement.

Administrations communales

Les communes, qui gèrent notamment les crèches et les écoles, seront également impactées par la grève pour la journée de mercredi. C’est notamment le cas à Seraing, où l’administration communale a d’ores et déjà annoncé que les services communaux seront « très fortement perturbés. »

Si certains bourgmestres anticipent déjà un certain chaos dans les services accessibles au public, d’autres s’attendent à des guichets ouverts dans l’ensemble. C’est donc au cas par cas. Pour plus d’informations, il est conseillé de se rendre sur le site de la commune afin de déterminer si des changements sont à prévoir.

Même son de cloche en Wallonie. Le TEC a également confirmé la participation de travailleurs à ce mouvement social. A l’instar de la Stib, la société publique de transport a également conseillé à ses voyageurs de prévoir un plan alternatif pour leurs trajets.

Trafic maritime

Aucun navire ne pourra partir ou arriver au port de Gand mercredi, journée de grève générale, a fait savoir la direction du North Sea Port. Les compagnies sont invitées à revoir leurs schémas de navigation. Le planning des navires est suspendu entre le mercredi 9 novembre à 06h00 et le jeudi 10 novembre, même heure. Chaque jour, cinq navires environ arrivent et partent du port de Gand. Seule la section gantoise du North Sea Port est concernée par cette interruption. Les navires à destination ou au départ des ports néerlandais de Terneuzen et Flessingue figurent bien au programme. Les missions de sécurité et de surveillance au port de Gand sont également maintenues. « Les conséquences de la grève nationale sur la chaîne nautique sont encore incertaines, mais probablement importantes », a commenté le North Sea Port.

Le mouvement de grève générale risque de paralyser complètement le port d’Anvers-Bruges mercredi. Les deux plus grands terminaux à conteneurs (MPET PSA et DP World) fermeront à coup sûr. Par conséquent, d’autres acteurs logistiques qui dépendent de ces terminaux, se verront également contraints de suspendre leur activité. « L’impact sur le port sera plus important que lors des précédentes grèves nationales », prédit Stephan Vanfraechem, directeur de la fédération des employeurs Alfaport Voka. « La semaine dernière, les syndicats ont appelé les travailleurs portuaires à débrayer en masse mercredi. Et sans travailleurs, les terminaux ne peuvent pas fonctionner ». Du côté de l’Agence des services maritimes et de la côte (MDK) (MDK), on n’ignore quel impact aura la grève sur le personnel et les services de navigation.