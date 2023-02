Grève des services publics le 10 mars: le rail sera bien à l’arrêt

Il y aura bien une grève sur le rail le vendredi 10 mars prochain, ont confirmé ce lundi les syndicats socialistes CGSP Cheminots et ACOD Spoor.

Du lundi 6 au vendredi 10 mars, le front commun syndical (CGSP, SLFP, CSC) mènera une série d’actions de protestation qui seront rythmées par des journées thématiques, dédiées, pêle-mêle, aux services de secours, aux droits des femmes ou encore aux pensions, a déclaré le président de la CGSP, Michel Meyer. Une grève, sur le rail notamment, est prévue le 10 mars. Les syndicats veulent dénoncer un sous-financement et un manque de personnel dans plusieurs secteurs.

La journée du 6 mars sera consacrée aux pensions, tandis que celle du mardi sera, quant à elle, réservée aux services de secours. Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des femmes, la CGSP se joindra à la FGTB pour défendre les droits de la gent féminine. Le 9 mars, le front commun prévoit la distribution de tracts à la population pour sensibiliser celle-ci à l’importance des services publics. Enfin, en guise de bouquet final, la CGSP organise vendredi 10 mars une grève de 24 heures dans tous les services publics. La CGSP Cheminots et l’ACOD Spoor entendent participer à cette action et couvriront l’ensemble de leurs affiliés. La grève nationale sur le rail débutera le 09 mars à 22h00 pour se terminer 24 heures plus tard.