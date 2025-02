SNCB : le service alternatif « fonctionne comme prévu »

Le service alternatif mis en place sur le rail belge en raison de la grève tournante entamée vendredi soir fonctionne comme prévu, indique samedi matin la SNCB.

Une grève tournante de neuf jours a débuté sur le rail vendredi soir à 22h00. Concrètement, les perturbations pourront évoluer d’un jour à l’autre. Un service alternatif a été élaboré sur base des membres du personnel d’Infrabel et de la SNCB ayant communiqué leur intention de travailler ces jours-là. Ainsi, seuls trois trains sur cinq rouleront samedi. Dimanche, deux trains IC sur trois et trois trains L et S sur quatre circuleront.

« Le service alternatif se déroule comme prévu. Les trains annoncés circulent », constate samedi matin la SNCB. La société ferroviaire indique en outre ne pas avoir connaissance de problèmes majeurs concernant des passagers bloqués dans les gares.

La SNCB conseille par ailleurs aux voyageurs de consulter son planificateur de voyage via son application ou son site pour s’assurer que leur train circule.

La grève a été initiée par le Syndicat indépendant des cheminots (SIC) et le Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT). Ces derniers souhaitent ainsi dénoncer plusieurs mesures envisagées par l’Arizona, dont la réforme des pensions, un projet de loi visant à supprimer le service de ressources humaines des chemins de fer HR Rail, une flexibilité accrue demandée au personnel ferroviaire, ainsi qu’une réduction des fonds alloués à la SNCB.