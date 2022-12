Les actions des syndicats de police causent des perturbations à l’aéroport de Charleroi ce vendredi. La CGSP conseille aux voyageurs de s’y rendre plus tôt.

Des perturbations à l’aéroport de Charleroi sont attendues vendredi en raison de l’action des syndicats de police, prévient jeudi la CGSP qui invite les voyageurs à s’y rendre plus tôt. L’action devrait avoir moins de conséquences sur Brussels Airport.

Dès 7h00 du matin à Charleroi, un système de barrage filtrant sera installé, les contrôles aux frontières seront renforcés et des piquets de grève seront installés au niveau des accès à l’aéroport.

« L’idée n’est pas de faire rater des avions »

A Zaventem, l’exploitant Brussels Airport et les organisations syndicales indiquent que l’action n’entraînera pas de perturbations pour les voyageurs car elle se limitera à la distribution de dépliants présentant les revendications des policiers. La CGSP n’exclut cependant pas des contrôles renforcés et donc un temps d’attente un peu plus long.

« L’idée n’est pas de faire rater des avions« , souligne Eddy Quaino, permanent police CGSP Admi. « Nous invitons les voyageurs à prendre leurs dispositions pour arriver suffisamment tôt à l’aéroport. » Les syndicats de police mènent des actions car ils accusent le gouvernement de ne pas tenir ses promesses sur les salaires et les fins de carrière. La CGSP avertit que le mouvement se renforcera en janvier.