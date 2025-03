« L’Arizona est aveugle à la réalité des femmes »: les syndicats appellent à une journée d’action nationale le 8 mars

La FGTB, la CSC et le SLFP appellent à une journée d’action nationale pour défendre les droits des femmes à l’occasion du 8 mars.

Les trois syndicats appellent à une journée d’action nationale le 8 mars prochain, à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le front commun syndical se joint ainsi à l’appel à la grève des femmes lancé par le Collecti.e.f 8 maars.

Selon la FGTB, l’Arizona est « aveugle à la réalité des femmes ». « Sur la première photo officielle du nouveau gouvernement fédéral, les femmes ministres sont à peine visibles. C’est une illustration parfaite de la façon dont le gouvernement De Wever-Bouchez ignore la réalité des femmes dans notre pays », observe le syndicat socialiste.

Lire aussi | Des injures aux gestes «bienveillants»: le sexisme est toujours bien présent en politique

Ce dernier dénonce notamment l‘accroissement de la flexibilisation et la réduction simultanée du contrôle du travail à temps partiel. « Les femmes sur le marché du travail courent un risque encore plus grand d’exclusion, de traitement inégal et de discrimination », selon le syndicat.

En vue de la journée du 8 mars, la FGTB appelle ainsi l’application généralisée de la CCT 35 pour tous les travailleurs à temps partiel qui veulent augmenter leurs heures de contrat vers un travail à temps plein, la revalorisation des crédit-temps et des congés parentaux, le renforcement des services publics essentiels à l’émancipation des femmes tels que les crèches ou les soins de santé, ou encore la dépénalisation complète de l’IVG.

De son côté, la CSC axe cette année sa campagne sur la santé des femmes au travail. Le syndicat exige, entre autres, la reconnaissance de la pénibilité du travail des femmes, la mise en place de politiques de prévention tenant compte de la dimension du genre, la fin du tabou concernant les règles et la ménopause au travail, ainsi que la limitation des horaires de travail hyper flexibles.

Les syndicats s’alignent ainsi sur l’action du Collecti.e.f 8 maars, qui appelle à une grève féministe contre le gouvernement fédéral.