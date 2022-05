Grève du TEC vendredi: voici les perturbations attendues

Le TEC a annoncé que des perturbations auraient lieu sur son réseau ce vendredi 13 mai. Une journée de grève est organisée en front commun par les syndicats, qui demandent un meilleur remboursement des frais de déplacement des travailleurs.

Ce vendredi 13 mai, les organisations syndicales participeront en front commun à une journée d’actions nationale pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront.

Le TEC a annoncé que des perturbations seraient à craindre sur l’ensemble de son réseau : à Charleroi particulièrement, beaucoup de lignes de bus et de tram seront suspendues. La liste des lignes et arrêts concernés est à consulter ici. De nombreux parcours seront également supprimés dans les provinces de Namur et du Luxembourg. Pour le reste de la province du Hainaut, la province de Liège et le Brabant-Wallon, des informations précises seront publiées dans la journée du jeudi 12 mai sur le site du TEC.

La société de transport publique flamande, De Lijn, a également fait savoir qu’il y aurait des perturbations le même jour dans toute la Flandre. Aucun remous n’est prévu sur le réseau bruxellois de la STIB, ni à la SNCB.

Remboursement des frais de déplacement

Du côté wallon, la FGTB, la CSC et la CGSLB se sont associées pour organiser une série d’actions pour exprimer leur mécontentement quant à l’échec des négociations sur le remboursement des frais de déplacement des travailleurs. « Aller travailler nous coûte trop cher ! » peut-on lire sur les tracts de la FGTB. En effet, elle juge insuffisante l’enveloppe de 30 millions d’euros prévue par le gouvernement pour soulager le budget carburant des travailleurs.

Les syndicats refusent que le remboursement des frais de déplacement soit lié au niveau de salaire, comme le propose le patronat.😡Impossible de remplir le réservoir de carburant avec une norme salariale de 0,4 %. Se rendre au travail devient un luxe!https://t.co/L0tBv3PQrg — La CSC (@La_CSC) April 29, 2022

Concrètement, le front syndical demande « une intervention supplémentaire pour celles et ceux qui doivent utiliser leur voiture (et non un véhicule de société) pour se rendre au travail. Cette intervention doit être immédiate et proportionnelle à la hausse des prix du carburant. » Il souhaite que « les employeurs prennent leurs responsabilités, notamment lorsqu’il s’agit de déplacements professionnels, comme pour les travailleurs des titres-services. » Ces revendications s’inscrivent dans la campagne pour le pouvoir d’achat et la révision de la Loi de 1996 pour la préservation de la compétitivité.

Des rassemblements sont déjà prévus à Liège, Charleroi, Namur et La Louvière.

Un article de Victor Broisson.