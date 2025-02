Grève du rail: Jean-Luc Crucke va rencontrer les syndicats

Alors que le rail est partiellement en grève jusqu’au 2 mars, le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke va rencontrer les deux principaux syndicats ferroviaires.

Les deux principaux syndicats ferroviaires, l’ACV/CSC et l’ABVV/FGTB, vont rencontrer le nouveau ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés), a indiqué Koen De Mey, président du syndicat chrétien flamand ACV-Transcom.

Les syndicats ferroviaires ne sont pas satisfaits de la politique menée par le nouveau gouvernement fédéral, notamment en ce qui concerne les modifications apportées au régime de retraite du personnel ferroviaire. Des actions ont déjà eu lieu, menées par certains syndicats de moindre envergure, et d’autres sont en cours. Les deux principaux syndicats, l’ACV/CSC et l’ABVV/FGTB, ont également prévu de débrayer.

Une série d’actions et de grèves tournantes est envisagée à partir du mois de mars jusqu’en juillet, avec plusieurs dates de mobilisation prévues chaque mois. Lors d’une rencontre entre la CSC, la FGTB et le ministre Crucke, il a été convenu que des consultations aient lieu toutes les deux semaines à compter du 10 mars, selon M. De Mey. « La volonté est d’organiser des réunions conjointes avec la direction générale et les directions des chemins de fer afin de définir ensemble la voie à suivre », a-t-il indiqué.

M. De Mey considère cette rencontre comme « un pas dans la bonne direction« , qui pourrait potentiellement mener à « geler » les actions prévues. Le syndicat chrétien en discutera mardi. Le syndicat socialiste, quant à lui, tiendra sa réunion jeudi. Les syndicats restent toutefois vigilants: le dossier des pensions, principal point de friction parmi les salariés, relève de la compétence du ministre des Pensions Jan Jambon. Aucune rencontre avec ce dernier n’a encore été prévue à ce jour.