De nombreux supermarchés Mestdagh resteront fermés ce jeudi

La centrale des supermarchés Mestdagh, située à Gosselies, était bloquée par des militants syndicaux depuis 21h00 mercredi. Bon nombre de magasins resteront portes closes , a indiqué la CNE. La direction, qui regrette le blocage, a confirmé l’impact sur une partie des activités.

La reprise récente du groupe de supermarchés Mestdagh par l’enseigne française Intermarché suscite une vive grogne sociale en raison du basculement vers un modèle de franchise.

Le conseil d’entreprise extraordinaire qui avait lieu mercredi après-midi au siège du groupe s’est soldé par un échec. Les délégués syndicaux ont appelé le personnel à faire grève.

La direction a confirmé le blocage de la centrale. Le personnel administratif de Mestdagh travaille de chez lui. L’activité logistique était par contre maintenue, ce qui ne perturbait donc pas l’approvisionnement des Intermarché (Mestdagh) qui fonctionnent déjà sous le modèle de franchise. Ceux-ci étaient ouverts jeudi matin.

Une bonne partie des magasins intégrés sont par contre fermés. Vers 10h00, la CNE recensait 45 fermetures. Et la situation pourrait avoir un impact ces prochains jours, même dans les enseignes indépendantes. « Ils sont peut-être parvenus à faire sortir quelques camions mercredi soir, mais l’approvisionnement sera compliqué pour tous les magasins dans les prochaines heures », avertit Evelyne Zabus, permanente du syndicat chrétien.

Lire aussi | Le Belge paie ses courses toujours plus cher

La centrale de Gosselies ne concerne que les 86 magasins rachetés à Mestdagh. L’activité et l’approvisionnement des Intermarché classiques ne sont donc pas touchés par l’action.

Les syndicats ont prévu de mener leurs actions trois jours durant. « Sauf si la direction revient avec un engagement réel et pas une demi-mesure », commente Mme Zabus.

Les organisations de défense des travailleurs souhaitent avoir des garanties concernant le maintien des conditions de travail du personnel transféré dans le cadre de la reprise du groupe Mestdagh. Elles demandent aussi d’élaborer une convention collective liant le repreneur, les employés et Mestdagh, qui garantisse le maintien des conditions actuelles de travail.

La direction, qui rappelle avoir déposé « toutes les garanties sur la table », souhaite retrouver les organisations syndicales au plus vite.