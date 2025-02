Bpost: trois des cinq centres de tri toujours à l’arrêt avant une « ultime » concertation

La distribution du courrier risque d’être encore légèrement perturbée en Wallonie et à Bruxelles.

Le mouvement de grève se poursuit dans les trois centres de tri bpost à Liège, Charleroi et Bruxelles. Du côté flamand, quelques manifestants se sont rendus jeudi au centre de tri d’Anvers à l’occasion de la manifestation nationale. Néanmoins, le centre de tri a poursuivi normalement son travail dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris auprès de l’entreprise.

Une nouvelle réunion de conciliation se tiendra vendredi à 10h00 entre les syndicats et la direction de bpost pour sortir du blocage. Selon la RTBF, bpost disposerait d’une ordonnance délivrée par un juge pour lever les piquets de grève ce vendredi après-midi dès 15h00.

Malgré ces blocages, près de 88% des tournées seraient assurées vendredi en Wallonie, mais les facteurs disposent de peu de produits à distribuer.

Les facteurs et factrices protestent depuis plus d’une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées et qui va « trop loin et trop vite », selon la CSC Transcom. Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois. Bpost maintient, de son côté, qu’aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.