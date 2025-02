Bpost: les syndicats rejettent la proposition de la direction, la grève se poursuivra lundi

La proposition de la direction de bpost n’a pas convaincu les facteurs et les factrices belges, qui protestent depuis une semaine. La grève se poursuivra lundi.

La proposition soumise au personnel en grève par la direction de bpost a été rejetée, vendredi soir, par la base des trois syndicats, a indiqué à l’agence Belga Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste, au nom du front commun syndical. Cette proposition avait émergé d’une réunion de concertation entre la direction de bpost et les syndicats qui s’était terminée ce vendredi peu après 15h, après près de cinq heures de discussion.

Les syndicats avaient soumis cette proposition dans la foulée au personnel en grève qui l’a donc rejetée. Les facteurs et factrices protestent depuis plus d’une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées. Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois.

Le mouvement de grève se prolongera selon toute vraisemblance lundi en Wallonie et à Bruxelles, indique-t-on encore de source syndicale. La grève risque ainsi de toucher la distribution lundi. Du côté syndical, on affirme rester ouvert au dialogue avec la direction, mais le mécontentement semble profond au sein du personnel. « On n’a plus confiance », résume M. Tasset, pour qui « trop de réorganisation tue la réorganisation ».