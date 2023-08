« Un contexte particulièrement sensible »: le ministre Dermagne va convoquer syndicats et direction de Delhaize

Le ministre du Travail et de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), va convoquer les syndicats et la direction de Delhaize dès la semaine prochaine afin d’obtenir des « engagements clairs » pour le personnel.

Le ministre fédéral du Travail et de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, va convoquer les représentants des travailleurs du groupe Delhaize et le CEO de l’enseigne au Lion, a-t-il annoncé mercredi par voie de communiqué. Une réunion sera organisée dès la semaine prochaine afin d’obtenir « des engagements clairs pour les travailleurs actuels et futurs des magasins« .

« C’est dans un contexte particulièrement sensible, suite à l’annonce faite par Delhaize ce lundi, que je souhaite poursuivre la mission qui m’incombe comme ministre du Travail et de la Concertation sociale », souligne le ministre socialiste. Ce dernier estime « essentiel » de respecter la « longue tradition de concertation sociale que nous connaissons dans notre pays ».

En plus d’obtenir des garanties pour les travailleurs des 128 enseignes en passe d’être mises sous franchise, le ministre invite également à réfléchir à l’avenir des structures qui ne trouveraient pas de repreneur.

Pierre-Yves Dermagne rappelle en outre sa volonté de réformer plusieurs aspects des règlementations en matière de licenciement collectif et de transfert d’entreprise. « En cas de licenciement collectif, les mesures proposées visent à lutter contre les abus, protéger l’emploi ainsi que le droit fondamental à l’information et à la consultation des travailleurs et des travailleuses », précise le communiqué.

« Mon but n’est pas d’empêcher la franchisation mais de mieux l’encadrer. Les fédérations patronales qui défendent les indépendants et les petites entreprises font de plus en plus entendre leur voix dans ce dossier. Cela démontre que mon avant-projet de loi a une véritable raison d’être », estime le ministre de l’Économie et du Travail.