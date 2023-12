Taux d’emplois vacants: la Belgique, plus mauvaise élève de l’Union européenne

La Belgique affichait le taux d’emplois vacants le plus élevé de l’Union européenne au 3e trimestre, ressort-il des données d’Eurostat.

Le taux d’emplois vacants s’est établi à 2,6% dans l’Union européenne (UE) et à 2,9% dans la zone euro au troisième trimestre de l’année 2023, des chiffres en baisse sur base mensuelle et annuelle, rapporte lundi l’office statistique Eurostat. Parmi les États membres, la Belgique affichait le taux le plus élevé avec 4,7%.

Le taux d’emplois vacants dans l’UE était de 2,7% au deuxième trimestre 2023 et de 2,9% au troisième trimestre 2022, contre respectivement 3% et 3,1% dans la zone euro. Après la Belgique, où le taux d’emplois vacants s’élevait à 4,6% lors du trimestre précédent et à 4,9% il y a un an, les chiffres les plus élevés ont été enregistrés aux Pays-Bas (4,5%), en Autriche (4,2%) et en Allemagne (4,1%). A l’inverse, les taux les plus faibles ont été observés en Bulgarie et en Roumanie (0,8% chacune), en Espagne et en Pologne (0,9% dans les deux cas), en Slovaquie (1,1%) et en Irlande (1,2%).