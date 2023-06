Près d’un Belge sur deux estime que son salaire est juste par rapport à ses collègues (infographies)

Les Belges sont parmi les plus nombreux d’Europe à estimer leur salaire juste par rapport à celui de leurs collègues ou d’autres personnes effectuant un travail similaire dans d’autres organisations.

Selon l’étude réalisée réalisée par le prestataire de ressources humaines SD Worx auprès de 16.011 travailleurs européens, près d’un Belge sur deux (45,1%) considère que ses conditions salariales sont équitables par rapport à celles de ses pairs. Il s’agit de la proportion la plus élevée des 16 pays interrogés par SD Worx. L’Allemagne et la Finlande suivent avec près de quatre travailleurs sur dix convaincus d’un salaire aussi juste que celui de leurs collègues. Ils sont par contre moins de 30% à être d’accord avec cette affirmation en France et en Suède.

Selon le prestataire, cette confiance belge est importante, à l’aube de la mise en place d’une directive européenne qui exige une transparence salariale pour l’ensemble des salariés afin de supprimer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La Belgique doit normalement transposer cette directive d’ici à 2026.

Le sondage note également que plus de quatre Belges sur dix (40,9%) estiment leur package salarial équitable par rapport à d’autres personnes avec un travail similaire dans d’autres organisations. Il s’agit aussi de la plus haute note de confiance au niveau européen devant l’Allemagne et l’Irlande. Environ un quart des Belges (24,2%) pensent cependant que la conformité au marché pourrait être améliorée.

Cette enquête de SD Worx a été réalisée en février 2023 auprès 16.011 travailleurs venus de 16 pays européens, à savoir la Belgique, l’Autriche, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, la Pologne, l’Espagne, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.