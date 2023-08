Pourquoi on sous-estime le poids de l’Etat dans l’affaire Delhaize: « Cela a toujours été un ménage à trois »

Dans l’affaire Delhaize, l’annonce du ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne, qui souhaite réunir syndicats et direction, pose la question de la marge de manœuvre réelle de l’Etat dans la concertation sociale en Belgique. Décryptage des enjeux en 5 points avec Zoé Evrard, chercheuse en économie au CRISP.

1. Que peut faire l’Etat dans l’affaire Delhaize ?

Zoé Evrard: La grande question actuelle réside dans la possibilité ou non d’étendre le champ d’application de la loi Renault au cas de Delhaize. Et de façon globale, dans tous les cas où la structure d’une entreprise serait profondément modifiée. Avec une intention directe ou indirecte de licenciements, de réduction des coûts au détriment des travailleurs, etc. Une proposition de loi a été déposée en ce sens par deux députés Ecolo.

Le second élément qui a été proposé serait d’allonger à 1 an le délai (actuellement de 60 jours) pris en compte pour le calcul du nombre de licenciements, pour les cas où l’on considère que la loi Renault est applicable. Actuellement, cette dernière ne s’applique pas au cas Delhaize puisqu’il n’y a pas de licenciements clairement annoncés, hormis au siège social. La volonté de Delhaize pourrait être de d’espacer ces licenciements dans le temps afin de bypasser la loi Renault.

Sur le long terme, plusieurs questions majeures se posent. Les conditions d’emploi futures dans le secteur de la grande distribution viennent interroger les actions possibles de l’Etat pour un cas comme Delhaize. Une de celles-ci pourrait être la modification du contour des commissions paritaires. Le gouvernement a donc un rayon d’action non-négligeable, d’autant plus que Delhaize, contrairement à Renault, fait partie d’un secteur peu délocalisable.

2. Comment se positionne la Vivaldi ?

Zoé Evrard : Le dernier épisode en date est l’annonce de Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Emploi et de l’Economie, de convoquer la direction et les syndicats à une réunion, dont le but serait de trouver des engagements clairs pour les travailleurs des magasins franchisés. Mais également de réfléchir à l’avenir des structures qui ne trouveraient pas de repreneurs. Le ministre en appelle à la tradition de la concertation sociale belge. Il a d’ailleurs nommé un médiateur fédéral en ce sens.

Cependant, ce sont ses actions propres. Il serait intéressant de connaître le positionnement de la globalité du gouvernement De Croo sur ce dossier, dont une partie se montre peu critique quant au projet de franchisation. Ce même gouvernement qui a d’ailleurs élargi les possibilités de recours au job étudiant. Indépendamment de la position de Dermagne, la question qui se pose est donc celle de l’existence d’un accord de la coalition dans son ensemble. La franchisation ou la levée des piquets de grève sont presque des questions philosophiques et de choix de société. Elles opposent la liberté d’entreprise mise en avant par l’Open Vld, et celle de la défense de la protection du travail, mise en avant par le PS ou Ecolo. Des partis qui siègent dans la même majorité…

3. La loi Renault est-elle vraiment applicable au cas Delhaize?

Zoé Evrard : La loi Renault prévoit des éléments tels que l’obligation de consultation préalable du conseil d’entreprise avant de licencier, la nécessité de prévoir des alternatives afin de limiter les licenciements, un délai à respecter, ou encore l’obligation de constituer une cellule pour l’emploi.

Ces conditions convenaient aux problèmes spécifiques à Renault, et visaient à limiter le mouvement de désinstrualisation du pays. Mais cette activité économique n’a plus lieu en Belgique. Le site de Renault-Vilvorde est vide. A l’inverse, il est peu probable que le Delhaize de Flagey, par exemple, soit délocalisé en Chine. La question de la franchisation est donc une question de nature qualitativement différente, non-intégrée à la loi Renault.

4. La négociation politique dans le secteur de l’emploi est-elle ou non plus importante en Belgique qu’ailleurs?

Zoé Evrard : La possibilité qu’on laisse ou non à une grande entreprise de tirer des bénéfices d’activités économiques réalisés par d’autres, grâce à la franchisation, et avec des conditions moins onéreuses que celles applicables dans le secteur d’origine, est une vraie question.

En Belgique, la proportion d’entreprises couvertes par la négociation politique est extrêmement élevée. On approche des 100%. Qui plus est, il n’est pas possible pour une entreprise de déroger aux dispositions prévues par les conventions collectives. L’enjeu est donc de laisser se développer ou non un shopping du secteur, à l’instar de ce qui se passe dans la construction ou le transport. Deux autres enjeux en découlent : primo, de quelle commission paritaire vont relever les franchisés ? Et secundo, comment seront représentés les travailleurs ?

Globalement, il faut vraiment réaliser le poids qu’à l’Etat dans la concertation sociale. Cette dernière a toujours été un ménage à trois. Le soutien de l’Etat pèse lourdement dans le rapport de force entre les différentes parties.

5. Peut-on dire que l’affaire Delhaize devient un cas emblématique?

Zoé Evrard : Elle l’est pour différentes raisons. L’ampleur de la franchisation annoncée est inédite. D’autre part, la perte de centre de décision économique au profit de l’étranger (Ahold, Pays-Bas) pose la question de l’ancrage des activités en Belgique.

Du côté syndical, on a cet enjeu plus global qui est d’éviter qu’on puisse passer d’une commission paritaire à une autre, souvent perçu comme un moyen indirect de dumping social. Ce dossier va donc au-delà du cas Delhaize. La perte financière que causerait le passage d’une commission paritaire à une autre pose aussi la question de la représentation des travailleurs au sein de structures plus petites. Aujourd’hui, ils sont bien représentés au sein du siège social, mais ils ne le seront plus de la même manière après la franchisation. L’affaire est donc symbolique car son issue déterminera le poids que peuvent avoir les syndicats dans ces nouvelles structures.