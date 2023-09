Pension: « Les Belges profitent des possibilités de sortie anticipée »

En 2022, quatre travailleurs sur 10 ont pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans, soit 10% de plus qu’en 2021. Les indépendants sont encore plus susceptibles de quitter le marché du travail avant leur 65e anniversaire: plus de la moitié d’entre eux prennent leur pension avant 65 ans, indique le prestataire RH Acerta.

Une grande partie des indépendants prennent leur pension avant leur 65e anniversaire. Plus de la moitié (55,12 %) d’entre eux arrêtent de travailler avant l’âge légal de la pension (65 ans), soit 5% de plus qu’en 2021.

« L’écart entre les indépendants et les travailleurs salariés est important. Parmi les travailleurs belges qui sont partis à la pension en 2022, 41,17% l’ont fait avant l’âge légal actuel de 65 ans. C’est donc environ 15 points de pourcentage de moins que pour les indépendants », explique Acerta.

« La proportion de Belges qui profitent des possibilités de sortie anticipée du marché du travail continue d’augmenter fortement. En tant que société, nous devrons donc faire un effort supplémentaire pour maintenir l’attrait du travail, y compris pour les personnes de plus de 60 ans. Le bonus pension vise à atteindre cet objectif, grâce à une incitation financière », explique Ellen Van Grunderbeek, d’Acerta.