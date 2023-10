Mobilité des travailleurs: la Wallonie valide l’accord de coopération avec la Flandre

Lors de sa première lecture, le gouvernement wallon a approuvé un avant-projet de décret visant à donner son assentiment à un accord de coopération avec la Région flamande, dont l’objectif est de favoriser la mobilité des travailleurs entre ces deux régions.

Les demandeurs d’emploi pourront ainsi avoir automatiquement accès aux offres d’emploi de part et d’autre de la frontière linguistique, une fois leur profil mis en ligne sur le site du Forem ou du VDAB, selon un communiqué du gouvernement.

Les employeurs pourront également faire appel aux demandeurs d’emploi wallons et flamands de façon simplifiée. Une attention accrue sera portée aux régions proches de la frontière linguistique, là où la mobilité est la plus évidente pour les demandeurs d’emploi.

Par ailleurs, le Forem et le VDAB sont chargés, en partenariat, d’analyser le marché du travail aux fins de conclure une convention de collaboration qui précisera de manière chiffrée les objectifs et les indicateurs de résultat. Ils devront aussi identifier les obstacles dans l’accès à l’emploi et mettre en place un service commun pour les chercheurs d’emploi et les entreprises afin de stimuler davantage la mobilité interrégionale.