Les licenciements collectifs en forte hausse: voici les secteurs les plus touchés

Trente-et-une entreprises ont annoncé au premier trimestre leur intention de procéder à un licenciement collectif, contre 13 à la même période en 2022.

Le nombre de travailleurs concernés par ces annonces est, lui, passé de 760 à 2.601, selon des statistiques publiées par le SPF Emploi. En moyenne, au cours des dix dernières années, 84 annonces de licenciements concernant 6.698 personnes ont été faites par an.

Sur le total de travailleurs concernés par une procédure de licenciement au premier trimestre 2023, 61% étaient actifs au nord du pays, contre 23% en Wallonie et 16% à Bruxelles. Les secteurs les plus touchés en ce début d’année étaient le textile et la pétrochimie, avec chacun plus de 600 travailleurs sur le carreau.

Dans le secteur de la pétrochimie, Janssen Belgique (201 personnes concernées à Beerse) et 3M Belgique (250 personnes concernées à Zwijndrecht) constituent les cas les plus lourds, alors que dans le secteur du textile, le fabricant de tapis Balta (Wielsbeke) a annoncé une restructuration majeure avec 295 personnes concernées par un licenciement, tout comme la chaîne de magasins de produits et soins de santé Goed (300 personnes concernées dans les technologies orthopédiques).

À noter que chez Janssen, si plus de 200 licenciements ont été annoncés, seuls 56 ont été notifiés. Chez Balta, par contre, les 295 annoncés ont bien été exécutés.