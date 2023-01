Les employeurs discriminent davantage sur l’apparence physique que sur l’origine ethnique. C’est ce que révèle le doctorat de Louis Lippens rédigé sous la houlette du professeur Stijn Baert (Université de Gand).

Les études universitaires récentes sur la discrimination à l’embauche reposent principalement sur la méthode éprouvée de l’expérience par correspondance (communément appelée « test pratique »). Il s’agit généralement d’envoyer des paires de CV fictifs pour des postes vacants réels, en attribuant une caractéristique particulière à l’un des deux candidats. Les réponses des employeurs ou des recruteurs à ces CV sont ensuite comparées pour mesurer la discrimination à l’embauche. Louis Lippens a étudié les tests pratiques mis en place dans le monde entre 2005 et 2020. Il a pris en compte plus de 900 000 demandes d’emploi fictives reprises dans des publications scientifiques.

Le handicap professionnel

Celles-ci révèlent que le principal motif de discrimination est le handicap professionnel. Les personnes concernées reçoivent 41 % de moins de réponses positives à leurs candidatures. Par handicap professionnel, les chercheurs entendent une affection de nature cognitive, psychique, physique, ou qui rend difficile la recherche d’un emploi ou l’exécution d’un travail. Il peut s’agir, par exemple, d’autisme, de surdité, de basse vision, d’épilepsie, de maladie musculaire ou de dépression chronique.

En deuxième position, on trouve le manque d’attrait physique, qui entraîne une baisse de 37 % des réponses positives. L’âge arrive en troisième position (34 %). Il est suivi de l’origine ethnique qui fait baisser les chances d’être embauché de 29%. Ce dernier point est pourtant le motif de discrimination le plus étudié dans le monde.

Toutefois, les candidats issus du Maghreb ou du Moyen-Orient reçoivent, en moyenne, 41 % de réponses positives en moins que les candidats non issus de l’immigration. En même temps, il n’existe pratiquement aucune discrimination à l’embauche à l’encontre des candidats issus de groupes minoritaires d’Europe du Nord ou d’Europe occidentale.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le genre, les résultats des différents tests pratiques sont très variables. Certains employeurs discriminent les femmes, alors que d’autres excluent les hommes. « Globalement, nous constatons même que les femmes reçoivent 4 % de réponses positives de plus que les hommes, mais ce chiffre cache de grands écarts, car dans certains secteurs ou professions, nous constatons que les femmes sont discriminées, alors que dans d’autres – comme le secteur des soins de santé – ce sont les hommes qui sont discriminés », explique Louis Lippens à la VRT. Une étude américaine très récente et à grande échelle confirme cette divergence.

Les candidats qui affichent ouvertement leur orientation LGBT reçoivent en moyenne 30 % de réponses positives en moins à leur candidature.

Grandes divergences entre employeurs européens et américains

Au niveau de la discrimination basée sur l’âge, Louis Lippens constate de grandes divergences entre l’Europe et l’Amérique. En Europe, les candidats plus âgés (généralement autour de 50 ans) reçoivent en moyenne 48 % de réponses positives de moins que les candidats plus jeunes (généralement autour de 30 ans). En Amérique, ce pourcentage est beaucoup plus faible : environ 31% de réponses positives en moins. Les âges et les différences d’âge utilisés dans les tests de terrain américains sont pourtant beaucoup plus élevés que dans les tests européens.

Les taux de discrimination ne se sont guère améliorés au fil du temps, conclut le chercheur. « C’est frappant compte tenu des politiques de lutte contre la discrimination en place dans de nombreux pays et de l’attention portée au problème également au niveau supranational », déplore-t-il.