Les 12.000 emplois à pourvoir cette année en Wallonie (infographie)

Soixante-cinq grandes entreprises implantées en Wallonie chercheront à recruter près de 12.000 collaborateurs cette année, selon des estimations établies par le Forem.

Le taux d’emploi en Wallonie était de 65,9% au troisième trimestre de 2023.

Soit mieux que les deux trimestres précédents, même si le sud du pays reste le moins bon élève en la matière, derrière Bruxelles (68,2%) et la Flandre (76,5%).

En 2024, 65 grandes entreprises wallonnes seront à la recherche de 12.000 collaborateurs.

Parmi les secteurs les plus demandeurs, on retrouve les services publics, la sécurité, le transport/logistique et le tourisme.

Les besoins en ressources humaines semblent plus importants à Liège (27%), dans le Hainaut (25%) et en Brabant (23%).

Afin de soutenir les entreprises en recherche de main-d’œuvre dans les prochaines semaines, le Forem va organiser 13 jobdays en janvier et planifier six formations « ‘coup de poing pénurie » d’ici fin février.