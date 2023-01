Le chômage en baisse à Bruxelles, mais en légère hausse en Wallonie

Alors qu’à Bruxelles, le nombre de chercheurs d’emploi bruxellois est inférieur à celui de l’année dernière, en Wallonie, le chômage augmente légèrement, malgré un nombre record d’offres d’emploi.

Bruxelles

Pour l’ensemble de l’année 2022, le nombre de chercheurs d’emploi bruxellois s’est élevé à 86.250 personnes en moyenne, soit un niveau inférieur à celui de 2021 (-2.531 unités ou -2,9%) et également un niveau inférieur à celui d’avant la crise sanitaire (-1.797 unités ou -2,0% par rapport à 2019). De manière générale, il s’agit du nombre le plus bas observé depuis l’année 2003, qui a précédé le boom démographique observé dans la Région-capitale.

Selon Actiris, il est à noter que la diminution des chiffres du chômage a été principalement marquée sur le 1e semestre de l’année dernière, où la diminution était de 4,9% tandis que les chiffres pour le 2e semestre sont relativement proches de ceux de 2021 (-660 unités ou -0,7%).

Au niveau des chiffres mensuels du chômage, fin décembre 2022, la Région Bruxelles-Capitale comptait 87.075 chercheurs d’emploi. C’est 220 personnes de moins qu’en décembre 2021, une diminution de 0,3%.

Durant l’ensemble de l’année 2022, Actiris a reçu directement 83.656 offres d’emploi, soit une augmentation de 38,9% par rapport à 2021. Si, globalement sur l’ensemble de l’année, on observe une hausse du volume d’offres d’emploi, on note une diminution du volume de celles-ci sur le dernier trimestre de l’année (-11,9%).

Pour le mois de décembre 2022, les chiffres (5.675 offres d’emploi) indiquent une diminution annuelle de -20,2%. Cette diminution s’explique très certainement par la contraction des activités après la détérioration de la conjoncture économique et la baisse de la confiance des entreprises, a encore précisé l’office régional bruxellois de l’emploi.

Le chef du groupe MR au parlement bruxellois, David Leisterh, a affirmé que les chiffres ne doivent pas masquer une « situation qui reste catastrophique », Bruxelles restant classées au bas du peloton des villes européennes en la matière.

« En 2021, sur 257 régions d’Europe présélectionnées disposant de données relatives au niveau taux de chômage, la Région de Bruxelles-Capitale a été classée 221e de celles qui présentaient le plus faible taux de chômage. Attention à ne pas se satisfaire d’une situation qui reste catastrophique. Être le dernier mais de moins loin n’est pas suffisant« , a réagi le chef du groupe MR.

Si l’on en croit une réponse du ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), à une question de la députée MR Clémentine Barzin, le taux d’emploi est de 62, 2% pour 2021. Il serait passé à 65%. Ce n’est toutefois pas un problème inhérent aux rades villes, Paris étant à 89%, Londres à 75% et Stockholm à 85%, a ajouté l’élu libéral.

Selon celui-ci, il serait pour le surplus intéressant de se pencher sur les transferts vers les CPAS qui font face à une augmentation importante de leurs bénéficiaires.

Wallonie

Sur l’ensemble de l’année 2022, la Wallonie a compté en moyenne 205.952 demandeurs d’emploi inoccupés, ce qui représente une hausse de 2,2% par rapport à 2021, annonce le Forem.

L’année 2022 apparaît contrastée. D’une part, elle a été marquée « par une forte diminution des demandeurs d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage (6.881 personnes de moins par rapport à 2021) », mais ce recul a été contrebalancé « par une forte augmentation des jeunes en stage d’insertion (5.174 personnes de plus) et des demandeurs d’emploi inscrits librement (9.958 personnes de plus suite à une modification administrative) », constate le Forem.

Au mois de mai 2022, l’évolution de la demande d’emploi s’est inversée après 14 mois d’affilée de recul à un an d’écart. Le taux de demande d’emploi moyen de 2022 s’établit à 12,8%, contre 12,6% en 2021.

Sur l’ensemble de l’année 2022, plus de 476.000 offres d’emploi ont été diffusées par le Forem (hors offres provenant des autres Services publics de l’emploi), soit 8,2 % de plus qu’en 2021. Sur ce plan, 2022 est une année record.

Fin décembre 2022, la Wallonie comptait 215.275 demandeurs d’emploi inoccupés et le taux de demande d’emploi s’élevait à 13,4%, contre 12,2% fin décembre 2021.