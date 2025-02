Le nombre de cordonniers encore actifs en Belgique diminue fortement. Tout comme la qualité des chaussures…

La Belgique ne compte plus que 320 cordonniers. « Ce nombre est en forte baisse depuis plusieurs années. Il y a cinq ans, ils étaient encore plus de 400, il y a dix ans plus de 500″, selon Iris Houben, présidente de Shoefed, la fédération belge des détaillants chausseurs, des cordonniers et des maroquiniers, interrogée dans le journal dominical De Zondag.

« Il y a beaucoup de vieillissement dans notre profession, de sorte que de nombreux cordonniers partent à la retraite et n’ont pas de successeur. La suppression du régime de TVA forfaitaire a également poussé certains d’entre eux à fermer leur entreprise », analyse Mme Schouben.

« En outre, il n’y a plus aucun endroit en Flandre où l’on peut encore suivre une formation de cordonnier, de sorte qu’il n’y a pratiquement pas d’arrivée de nouveaux artisans. Et par crainte de la concurrence, il semble que tous les cordonniers ne soient pas disposés à former quelqu’un. » Ces professionnels constatent par ailleurs que la qualité des chaussures diminue.

« Les matériaux utilisés suscitent beaucoup de frustration », d’après la présidente de Shoefed. « Les chaussures ont souvent coûté si peu d’argent que lorsqu’elles sont cassées, il ne vaut pas la peine de les faire réparer. Les gens préfèrent alors acheter directement une nouvelle paire de chaussures. La tendance à la durabilité que l’on observe dans d’autres secteurs est encore loin dans le domaine de la chaussure. »