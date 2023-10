Hausse du chômage indemnisé en septembre

En septembre, le taux de chômage complet indemnisé a connu une augmentation de 2 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de l’ONEM. Cette hausse marque un changement de tendance, car, à l’exception des périodes de crise sanitaire, le chômage avait diminué au cours des neuf dernières années.

L’Office national de l’emploi a compté en septembre 289.172 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi qui ont perçu une allocation. C’est 5.722 de plus qu’en septembre 2022 (+2%).

Or, mise à part la période liée à la pandémie de coronavirus, le chômage indemnisé affichait plutôt une tendance à la baisse depuis fin 2014. En neuf ans, il a ainsi diminué de 37,7%.

Ce retournement de situation « n’est pas surprenant », souligne toutefois l’Onem dans son communiqué. Ainsi, le chômage de courte durée (soit moins d’un an) et le chômage non indemnisé augmentent depuis un an environ, avance-t-il. Le mois de septembre est également souvent marqué par l’arrivée de jeunes diplômés sur le marché du travail. Ils étaient ainsi 21.577 à être admis sur la base des études en septembre.

Une hausse est observée chez les hommes (+3,8%) ainsi que chez les jeunes (moins de 25 ans), où l’augmentation est de 10,8%.

Le nombre de chômeurs complets a augmenté sur base annuelle dans toutes les Régions : de 2,8% en Wallonie, de 1,9% à Bruxelles-Capitale et de 1,1% en Flandre.

Le chômage complet de courte durée (moins d’un an) a augmenté de 11,3% en un an tandis que celui de durée moyenne (entre un et deux ans) a grimpé de 16,8%. Celui de très longue durée (deux ans et plus) a lui diminué de 7,6%.

Plus d’un tiers des chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi étaient au chômage depuis moins d’un an en septembre, tandis que près de la moitié (48,3%) l’était depuis deux ans ou plus.

Par ailleurs, en septembre, 10.377 personnes étaient chômeuses complètes sans demander un emploi, soit une baisse de 31% sur base annuelle.

« Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années afin de limiter les accès à ces régimes » ce qui fait que « leur nombre se réduit progressivement », souligne l’Onem. Parmi ce groupe se trouvent les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d’un complément d’entreprise (7.200 personnes).

Sur un total de 299.459 chômeurs complets indemnisés, 96,5% sont demandeurs d’emploi.

Le chômage temporaire a, lui, augmenté de 1% sur base annuelle (+1.179 personnes).