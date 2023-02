Suspicion de fraude au permis de séjour: 800 cartes de travail en attente

Le consulat belge à Istanbul a informé les autorités fédérales et flamandes d’une possible fraude dans les demandes de permis combinés, de permis de travail et de permis de séjour. Plus de 800 cartes de travail ont depuis été mises en attente, dont environ 700 concernent la Flandre. Le ministre flamand de l’Emploi, Jo Brouns (CD&V), et la secrétaire d’État à l’asile et à la migration, Nicole de Moor (CD&V), font examiner tous les dossiers. Si de fausses déclarations sont constatées, tant le permis de travail que le permis de séjour seront retirés.

Selon le journal De Morgen, l’affaire a débuté lorsqu’une boulangerie a soudainement tenté d’employer une cinquantaine de boulangers turcs. La fonction se trouve sur la liste des métiers en pénurie en Flandre. Les employeurs qui ne peuvent trouver de candidats pour ce travail peuvent, depuis 2019, inviter en Belgique des citoyens non-européens pour y exercer ce métier. Cependant, il semble que certains abusent de ce canal de migration.

Selon Jo Brouns et Nicole de Moor, le consulat général à Istanbul a signalé une possible fraude dans les permis. « En conséquence, plus de 800 cartes de travail ont été mises en attente dans l’intervalle, dont environ 700 flamandes. En raison des indications d’abus, un grand nombre de dossiers ont été bloqués par mesure de précaution », ont-ils ajouté.

Les services flamands et fédéraux ont mis en place un groupe de travail pour examiner les dossiers. Le groupe de travail passera toutes les cartes de travail bloquées au peigne fin. L’objectif est de partager toutes les informations nécessaires. Les dossiers pour lesquels une des parties tire la sonnette d’alarme seront immédiatement bloqués temporairement jusqu’à une inspection plus approfondie. Si l’enquête révèle que les permis ont été obtenus sur la base de « fausses déclarations, ces dossiers seront immédiatement rejetés ». Le message est le suivant: « tant la carte de travail, délivrée par la Flandre, que le permis de séjour, un permis fédéral, seront alors retirés conjointement ».

« La migration pour le travail est une clé de voûte de notre politique de l’Emploi », a argumenté le ministre Brouns. « Pour protéger ce système, nous devons appliquer une tolérance zéro absolue contre la fraude sociale », estime le ministre CD&V, qui rappelle également que toute infraction pénale est immédiatement transférée au parquet.

Selon M. Brouns et Mme De Moor, les permis de séjour turcs dans cette affaire ont été « mis anticipativement en attente ». « Tant pour l’enquête que pour les demandeurs, il est bon que nous ayons pu agir à temps. Il est important de pouvoir refuser un visa s’il existe des indices d’abus », ont déclaré le ministre et la secrétaire d’État.